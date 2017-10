România - Grecia, în barajul de calificare la CM din Brazilia 2014

A fi sau a nu fi la Rio

Ştire online publicată Marţi, 19 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Națională de fotbal a României dispută, deseară, de la ora 21.00 (în direct la Antena 1), pe Arena Națională, meciul retur din barajul de calificare la Campionatul Mondial din Brazilia 2014, încercând astfel să se califice după 16 ani la un turneu final. Selecționerul Victor Pițurcă a declarat, ieri, într-o conferință de presă, că jucătorii naționalei au fost dărâmați psihic după eșecul de vineri cu Grecia, scor 1-3, însă și-au revenit și s-au pregătit bine pentru returul de pe Arena Națională, subliniind că echipa trebuie să joace pe viață și pe moarte. „Înfrângerea a fost grea, dar mai există meciul retur și sper să revenim, să putem înscrie cel puțin două goluri și să reușim calificarea. Va fi dificil, dar cu atât mai mare va fi bucuria. La un astfel de meci trebuie să te autodepășești din toate punctele de vedere. Nu există oboseală. Ne vom juca șansa noastră și sper să reușim. Băieții și-au revenit psihic, erau dărâmați după joc. Trebuie să marcăm goluri. Și în Grecia am jucat ofensiv, am vrut să marcăm goluri. Într-un joc de asemenea importanță, trebuie să marchezi și să nu primești goluri. Trebuie să jucăm pe viață și pe moarte”, a declarat Pițurcă. Selecționerul este de părere că naționala va trebui să evolueze foarte bine în faza ofensivă pentru a putea avea șanse de calificare la CM. „Trebuie să jucăm perfect faza ofensivă, să avem o circulație foarte bună în teren. Și în Grecia am încercat să jucăm ofensiv, am vrut să marcăm goluri. Nu vom neglija faza defensivă”, a spus Pițurcă, adăugând că nu s-a decis ce portar va evolua ca titular: „Încă nu m-am decis cine va apăra din primul minut. Cine va intra va avea o mare responsabilitate, pentru că orice gre-șeală se vede. E foarte important să avem liniște în apărare. Tătărușanu s-a antrenat normal, nu mai are nicio problemă”. Selecționata României dispută al doilea baraj de calificare la CM din istorie, după ce a ocupat locul al doilea în clasamentul grupei D a preliminariilor, după Olanda. În 2001, România cu Gheorghe Hagi selecționer a ratat calificarea la CM din Japonia și Coreea de Sud, după ce a pierdut barajul cu selecționata Sloveniei, 1-2 în deplasare, și 1-1 pe teren propriu.