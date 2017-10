Dezvăluirile lui Romario

A făcut sex în vestiarul de la stadion

Ştire online publicată Marţi, 13 Aprilie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul internațional brazilian Romario (44 de ani) a recunoscut, într-un interviu, că a făcut sex într-unul dintre vestiarele stadionului „Maracana”, pe timpul primei sale perioade de jucător la Vasco da Gama (1985 - 1988). „Mi s-a întâmplat să fac sex în vestiarul stadionului Maracana. Am întârziat pentru un control antidoping în stadion și, cum era și prietena mea acolo, am profitat pentru o aventură rapidă”, a spus Romario despre cele petrecute după un meci între Vasco da Gama și Corinthians, dintr-un turneu local brazilian. Romario a recunoscut că a făcut multe greșeli în cariera sa sportivă, dar nu regretă nimic. „Fotbaliști sunt mereu înconjurați de femei, iar ispitele abundă. Am făcut multe prostii, pe care, cu gândirea de acum, sigur nu le-aș repeta, dar nu am nicio mustrare de conștiință. În timpul Copei America din 1997, după primul joc împotriva Bolivia, am fugit din cantonament pentru o întâlnire cu prietena mea, dar a fost singura abatere sub tricoul Naționalei Braziliei”, a arătat Romario. Potrivit cotidianului italian Gazzetta dello Sport, fostul atacant brazilian a fost imitat, recent, de jucătorul croat Dino Drpic (care a făcut sex cu soția sa, Nives Celsius, chiar pe stadionul lui Dinamo Zagreb) și de atacantul argentinian Fernando Gago (care nu s-a putut abține de la o repriză de amor cu prietena sa, Pia Martinez, în vestiarul stadionului Monumental, după un meci Argentina - Columbia).