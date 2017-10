RC Bârlad - Constructorul-Cleopatra 23-24, în Divizia Națională de rugby

A doua victorie la „un cui“

chipa Constructorul-Cleopatra a câștigat, cu scorul de 24-23, partida cu RC Bârlad, din prima etapă a play-out-ului Diviziei Naționale de rugby, acesta fiind al doilea succes al constănțenilor la un singur punct diferență, din actuala stagiune. Cel mai spectaculos meci al etapei de deschidere a fazei secunde a Diviziei Naționale de rugby s-a desfășurat, sâmbătă, la Bârlad, între localnica RC și Constructorul-Cleopatra, întâlnire contând pentru play-out. Deși în formulă incompletă, formația constănțeană a reușit să se impună la limită, cu scorul de 24-23, lăsând gazdelor doar punctul bonus defensiv. Băieții antrenați de Cristian Bră-escu și Gheorghe Florea nu se află la prima ispravă de acest gen. Ei au mai reușit, anul acesta, o altă victorie la „un cui”, 20-19, acasă, cu Poli Iași. „Bine că am câștigat, cu emoții, dar am câștigat. Am intrat în play-out fără grijile retrogradării, deoarece ne-am păstrat punctele din sezonul regulat. Cu siguranță, până la final, vom mai strânge puncte, pentru că vrem să încheiem competiția cu fruntea sus. Ce va fi din vară, vom vedea”, a declarat președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan. Altfel, Dinamo a reușit să depășească pe U Cluj chiar și cu echipa a doua, Steaua a fost destul de blândă cu bănățenii, iar Brașovul a mai arătat o dată că nu are ce să caute în eșalonul de elită. Celelalte rezultate ale rundei: play-out: Bucovina Suceava - Poli Iași 12-39, CFR Brașov - Olimpia București 0-26; play-off: U Cluj - Dinamo București 9-16, Steaua București - RCM Timișoara 28-9. Partida RCJ Farul Constanța - U Baia Mare a fost amânată pentru data de 13 mai. Clasamente: play-out: 1. Olimpia (28 p), 2. Iași (22 p), 3. Constructorul-Cleopatra (21 p), 4. Suceava (11 p), 5. Bârlad (3 p), 6. Brașov (0 p); play-off: 1. Steaua (51 p), 2. Dinamo (49 p), 3. Baia Mare (40 p), 4. RCJ Farul (39 p), 5. Cluj (28 p), 6. Timișoara (22 p). Etapa viitoare (sâmbătă, 2 mai): play-out: Constructorul-Cleopatra - Bucovina Suceava (ora 11.00, stadion „Badea Cârțan”), Olimpia - RC Bârlad, CFR Brașov - Poli Iași; play-off: Steaua - U Cluj (ora 11.00, transmis în direct de TVR 2), RCM Timișoara - U Baia Mare. Partida Dinamo - RCJ Farul a fost amânată pentru data de 20 mai.