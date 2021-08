A doua înfrângere consecutivă pentru Unirea Constanţa în Liga a Doua

În minutul 56 Alhaasan a deschis scorul pentru oaspeţi, pentru ca rezultatul final să fie stabilit de Balaure, care a înscris trei minute mai târziu.





„Am arătat altfel și încerc să văd lucrurile pozitive, ca să știu unde trebuie să continui. La Chiajna am luat gol în minutul 37, acum aproape de minutul 60. Este un lucru bun, echipa a început să capete și ritm, pentru că am avut doar două săptămâni de pregătire. Consider aceste două partide acum, pentru că le-am pierdut, ca meciuri de pregătire. Urmează meciul de la Cluj, deja avem cinci săptămâni împreună și sper ca lucrurile să fie mult mai bune”, a declarat la finalul jocului antrenorul celor de la Unirea Constanţa, Ianis Zicu.





În etapa viitoare Unirea Constanţa va juca în deplasare cu Universitatea Cluj.





După o primă repriză echilibrată în care scorul de pe tabelă nu a fost modificat, soarta meciului a fost decisă în partea a doua.