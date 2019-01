A alergat 24 de ore! Constănţeanul Daniel Antonaru, argint la Festivalul Internaţional de Ultramaraton

A alergat 24 de ore! Constănțeanul Daniel Antonaru, argint la Festivalul Internațional de Ultramaraton

Atletul constănțean Daniel Antonaru a reușit o cursă fantastică la cea de-a XIV-a ediție a Festivalului Internațional de Ultramaraton de la Glyfada (aproape de Atena - Grecia), în fostul sat olimpic, la finalul căreia s-a clasat pe poziția secundă în proba de „24 de ore”, alergând un total de 222 kilometri, fiind întrecut doar de bulgarul Vladimir Stavrev (226 kilometri).Traseul a fost lung de un kilometru, dintre care 300 metri în sală, cu o pantă de opt metri diferență de nivel, ce le-a dat mari bătăi de cap sportivilor, multe gambe cedând în încercarea de a o „cuceri”.Un alt sportiv din Constanța, Bogdan Ofițeru, a reușit să contabilizeze 138 de kilometri alergați, având un aport semnificativ la rezultatul obținut de către Daniel Antonaru, fiind unul dintre sportivii români ce l-au ținut permanent în ritm pe sportivul legitimat la Ultrarun Constanța.La feminin, pe locul secund s-a clasat o altă sportivă din România, Floricica Neacșu, cu peste 191 de kilometri, la 20 de kilometri în spatele învingătoarei din Finlanda, Teija Honkonen.„Au fost peste 90 de sportivi din toată lumea, o adevărată nebunie. O competiție foarte frumoasă, în care am fost la doar șase kilometri distanță de recordul național. În prealabil, nu mi-am stabilit acest obiectiv, dar privind acum, regret că nu am putut să îl ating. De altfel, am condus cursa o bucată de timp, însă sportivul bulgar parcă a prins aripi pe final și m-a depășit. Chiar și așa, sunt foarte mulțumit de ce am reușit și de modul în care am rezistat condițiilor de concurs. Chiar aș vrea să mulțumesc pentru întregul ajutor sportivilor Bogdan Ofițeru și Daniel Trușcă, colegului de antrenament Bogdan Adrian Mihai (Ben-Ami), dar și lui Bogdan Todea, cel care m-a ajutat să mă mențin fizic pe parcursul celor 222 de kilometri”, a declarat Daniel Antonaru.În urma acestui concurs, Daniel Antonaru și-a îndeplinit obiectivul cu care a pornit la drum - atingerea celor 200 de kilometri, dar a îndeplinit și baremul de calificare la Campionatul Mondial de Ultramaraton de 24 de ore, de la Albi - Franța, în zilele de 26 și 27 octombrie.Până atunci, Daniel Antonaru trebuie să demonstreze și pe plan național că este unul din cei mai rapizi și rezistenți atleți de ultramaraton, în cadrul Campionatului Național, ce se va desfășura pe 24 mai, la Timișoara.XXXPână să-și retesteze rezistența fizică și psihică în competițiile de la Timișoara și Albi, Daniel Antonaru, cel care este și președintele Asociației Sanasport Constanța, se va ocupa direct de organizarea celei de-a șasea ediții a Maratonului Nisipului, ce anul acesta va avea loc în stațiunea Mamaia, pe 31 martie.Devenită o competiție de tradiție pe litoralul românesc, Maratonul Nisipului va strânge laolaltă mii de alergători din toate colțurile lumii.