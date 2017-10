Horia Tecău și Marcus Daniell, campionii probei de dublu din turneul de la Auckland

80 de minute pentru 20.000 de dolari

Perechea Horia Tecău (România) / Marcus Daniell (Noua Zeelandă) a câștigat, sâmbătă, finala probei de dublu din cadrul turneului de tenis Heineken Open de la Auckland (Noua Zeelandă), competiție pe suprafață rapidă, dotată cu premii în valoare totală de 355.500 de dolari. Horia Tecău și Marcus Daniell, care au primit un wild-card pentru a putea participa în acest concurs, s-au impus, în două seturi, scor 7-5, 6-4, în fața cuplului brazilian Marcelo Melo / Bruno Soares, după un meci care a durat 80 de minute. Pentru câștigarea titlului de campioni, constănțeanul și partenerul său au primit 19.500 de dolari și 250 de puncte în clasamentul mondial al probei de dublu. „Niciodată nu am crezut că vom câștiga acest titlu, însă a fost un lucru pozitiv că am evo-luat bine și am fost o echipă greu de învins”, a declarat Horia Tecău, la conferința de presă organizată după terminarea finalei. Constănțeanul, nr. 46 ATP de dublu, a adăugat că nu a fost dezamăgit când a aflat că singura sa șansă să evolueze în această competiție este să facă pereche cu sportivul neo-zeelandez, care se află pe locul 670 mondial. „Primul meu gând a fost ace-la de a fi foarte fericit că pot juca. Apoi, am picat cu celălalt cuplu care a primit wild-card chiar în primul tur și m-am gând că este bine pentru noi, că vom avea o primă rundă ușoară. Mă antrenasem cu Marcus și am văzut că are un joc foarte bun”, a spus Tecău. La rândul său, Marcus Daniell s-a declarat surprins de acest succes: „Această victorie este complet neașteptată. Lucrul pozitiv din această experiență e încrederea că pot juca cu astfel de jucători la un asemenea nivel”. Culoar infernal la Australian Open Săptămâna aceasta, Horia Tecău joacă la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, care se desfășoară pe terenurile de la Melbourne. Tecău face pereche cu argentinianul Lucas Arnold Ker, al 63-lea jucător de dublu al lumii, iar adversarii lor din turul întâi sunt Wesley Moodie (Africa de Sud) și Mihail Iujnîi (Rusia). Dacă va reuși să acceadă în runda a doua, cuplul româno-argentinian va înfrunta dublul învingător din partida Leos Friedl / David Skoch (Cehia) - Lukas Dlouhy / Leander Paes (India, nr. 3). Horia Tecău este singurul român care participă în con-cursul masculin de dublu de la Australian Open.