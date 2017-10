Brigada Dinu / Din intră în istoria neagră a handbalului

7 metri acordat pentru că sirena a sunat mai devreme cu o secundă

Incredibil final de partidă la Medgidia, joi seară, între CSM-ul din localitate și HC Odorhei, întâlnire contând pentru etapa a doua a Ligii Naționale de handbal masculin. Constănțenii conduceau cu 25-24, dar mingea a ajuns la un jucător advers. A urmat o cursă solitară a acestuia, încheiată cu ratare, aruncare în portar. Victoria (meritată) părea a gazdelor, însă brigada de arbitri Dinu / Din a luat o decizie care a aruncat în aer Sala Sporturilor: a acordat aruncare de la 7 metri, pe motiv că sirena a anunțat sfârșitul meciului cu o secundă mai devreme! Odorheiul a fructificat șansa și jocul s-a încheiat la egalitate. „Este revoltător ce s-a întâmplat la Med-gidia. Nicăieri în istoria handbalului nu s-a mai petrecut așa ceva. Jucătorul nu a fost faultat, ci a tras pur și simplu în portar. Nu a existat niciun contact, nicio apărare în semicerc. Am fost sancționați cu 7 m că ar fi sunat sirena mai devreme cu o secundă, este incredibil", a declarat, pentru „Cuget Liber", președintele CSM Medgidia, Eugen Voineagu. De altfel, „oamenii în negru" au avut o prestație părtinitoare pe întreaga durată a partidei. Au tolerat jocul dur al oaspeților, au acordat aiurea lovituri de la 9 m, iar pe final și-au dat în petic. „Din momentul în care ne-am distanțat la trei goluri, au fluierat mereu joc pasiv la atacurile noastre. Sportivii noștri au primit pumni și coate cât pentru un campionat, însă arbitrii n-au văzut aceste infracțiuni. Cum să vadă, când ei au venit montați să ne dezavantajeze? Ceea ce au făcut depășește orice închipuire", a acuzat Voineagu. Se gândesc să renunțe la funcții Conducerea clubului CSM Medgidia a întocmit un memoriu, pe care l-a înaintat, vineri, federației. „Luni, va avea analiza partidei, dar îmi vine greu să cred că arbitrii vor păți ceva. Au relații, cunoștințe, vor scăpa basma curată, în timp ce noi am pierdut un punct foarte important. Pentru mine, meciul este câștigat, însă, în clasament, situația este alta. În ritmul acesta, și eu, și antrenorul Ion Crăciun ne gândim să renunțăm. Ce rost mai are să continuăm? Ne chinuim și pentru ce? Să joace arbitrii", a mai spus Eugen Voineagu.