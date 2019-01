500 de zile până la startul EURO 2020. Tinerii, invitaţi să se alăture echipei de voluntari

500 de zile până la startul EURO 2020. Tinerii, invitați să se alăture echipei de voluntari

Într-o conferință de presă desfășurată astăzi, Federația Română de Fotbal a marcat faptul că mai sunt 500 de zile până când EURO 2020 va ajunge la București. Cu acest prilej, s-a lansat și campania de informare pentru recrutarea voluntarilor necesari la turneul final al EURO.Peste 500 de zile, timp de o lună, efervescența unui turneu final va cuprinde concomitent 12 țări și va oferi experiențe unice fanilor fotbalului, la magnitudini pe care aceștia nu le-au mai cunoscut până acum. Va fi pentru prima oară când harta fotbalului va fi de fapt harta Europei.„Bucureștiul are această șansă să intre în marea comunitate care unește Bilbao cu St. Petersburg și Baku cu Londra. Este o șansă pe care alte domenii ale societății nu ne-au oferit-o încă la nivel de participare a cetățenilor”, a declarat președintele FRF, Răzvan Burleanu.Florin Șari, liderul structurii FRF de organizare a EURO 2020 la București, a prezentat mecanismul pregătirilor meciurilor de la București și stadiul îndeplinirii obligațiilor asumate de FRF: „Dosarul de candidatură cuprinde 19 direcții de acțiune pentru pregătirea EURO, care acoperă chestiuni logistice, de infrastructură, de legislație, sportive și de educație. Dintre acestea 19, o singură direcție este exclusiv în gestiunea FRF. Avem 8 obiective de îndeplinit în chestiuni de programe fotbalistice, promovare, educație. Am îndeplinit până acum 6 dintre aceste obiective”.Tot astăzi, FRF a demarat și campania de informare privind programul de voluntariat care se va derula la București cu prilejul EURO 2020. Diana Pirciu, Manager Voluntari, a explicat cum va debuta acest program: „Pornim de la nucleul de voluntari pe care îi avem deja la FRF în structura «Team behind the team/Echipa din spatele echipei», de aproximativ 100 de voluntari. Totodată ne bazăm pe tinerii care au participat la programul nostru «Youth Council», program de educație managerial-sportivă premiat și de UEFA la nivel european”.Necesarul de voluntari pentru partidele de la București este de peste 1000, așa că FRF va derula campanii de promovare și informare în mediile tinerilor români, din școli, universități și nu numai. Procedura de înscriere în programul Voluntari EURO 2020 va fi deschisă de către UEFA la începutul verii 2019. Până atunci, cei interesați vor găsi informații premergătoare pe noua secțiune dedicată voluntarilor de pe website-ul FRF, la adresa FRF.ro/Voluntari, secțiune lansată tot astăzi.