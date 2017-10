25 de ani de olimpism! Elena Frîncu, membră de onoare a COSR

Lupta s-a purtat între doi foști campioni olimpici de la Sydney 2000, scrimerul Mihai Covaliu și atleta Gabriela Szabo, care au avut o lună la dispoziție să îi convingă pe membrii Biroului Executiv și președinții federațiilor române de faptul că pot readuce țara noastră pe podiumurile întrecerilor internaționale.Rezultatul votului a fost mai mult decât clar: Covaliu a strâns 128 de voturi, față de cele 68 adunate de Szabo, și a preluat frâiele forului olimpic. Imediat la aflarea veștii, noul președinte a ținut să mulțumească tuturor celor care și-au investit încrederea în el și l-au votat.„Personal, mă angajez să întreprind toate diligențele pentru a convinge și a primi sprijinul atât de necesar din partea organelor admi-nistrative centrale și locale în realizarea acțiunilor noastre legate de marea performanță sportivă.Împreună îmi doresc să reușim să fim din nou respectați în lume pentru rezultatele pe care sportivii noștri le vor obține la competițiile la care vor participa”, a declarat Covaliu.A fost o ședință plină de emoții, condusă impecabil de către fosta șefă a Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța și membră a Comitetului Executiv, Elena Frîncu. Cu această ocazie, fosta vicecampioană mondială a fost desemnată prin vot, de către toate personalitățile aflate în sală, ca membră de onoare a Comitetului Olimpic și Sportiv Român, pentru întreaga activitate derulată în folosul sportului românesc.La ședință, a participat și con-stănțeanul Nicolae Dobre, președintele FR de Oină, care și-ar fi dorit încă un mandat în cadrul Comitetului Executiv. Din păcate, acesta a pierdut locul atribuit federațiilor sportive naționale neolim-pice, la doar două puncte diferență, acumulând 59 de voturi, față de cele 61 adunate de Valentin Amato Zaharia (FR de Kempo). Astfel, după mulți ani, Constanța rămâne fără reprezentant în consiliul olimpic.„Nu sunt supărat deloc pentru faptul că nu am fost ales în Comitetul Executiv. Sunt mândru de rezultatul obținut și de susținerea arătată de oameni foarte importanți din istoria sportului românesc. Chiar dacă am pierdut la două puncte diferență, consider că ne-am descurcat foarte bine, deoarece oina se află pe un trend ascendent și vom continua în acest ritm și în anii viitori.A fost o onoare pentru mine să fac parte din Comitetul Executiv în acești patru ani, am cunoscut oameni pe care nu credeam că îi voi întâlni vreodată, foști și actuali campioni olimpici, oameni care și-au pus serios amprenta în istoria sportului românesc.După cum am obișnuit, ora exactă la oină se dă la Constanța. Noi vom rămâne la fel de motivați și vom face demersurile necesare pentru a populariza în continuare acest sport minunat, având ca țel recunoașterea sa ca sport olimpic, în 2020, la Tokyo”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Nicolae Dobre, care își va continua activitatea alături de forul olimpic în calitate de membru al Comisiei de Cenzori ai COSR, alături de fo stul mare atlet, actualmente director al Clubului Sportiv Farul Constanța, Ilie Floroiu, comisie ce va superviza activitatea financiară a tuturor federațiilor române aflate sub umbrela COSR.