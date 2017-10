22 de medalii pentru "artiştii" de la CS Farul

Campionatul Național navomodelism

22 de medalii pentru "artiștii" de la CS Farul

Sportivii de la CS Farul au înregistrat un nou succes la a XXIII-a ediție a Campionatului Național de Navomodele machete - clasa C, desfășurat la Constanța, în cadrul Muzeului Marinei Române. A căzut cortina peste Naționalele de navomodelism, concurs la care s-au înscris opt echipe, din Bacău, București, Constanța, Galați, Medgidia, Suceava și Timișoara (cu două cluburi). La individual, au participat 70 de sportivi, care au expus circa 230 de modele. La încheierea festivității de premiere, au luat cuvântul directorul general al CS Farul, Ilie Floroiu, secretarul general al Federației Române de Modelism, Alexandru Popa Crîngu, și directorul Muzeului Marinei Române, comandor dr. Olimpiu Manuel Glodarenco. Aceștia au felicitat toți participanții, adăugând că la anul speră să aibă posibilitatea de a organiza, pe lângă ediția a XXIV-a a Campionatului Național, și următoarea ediție a Campionatului European. La probele individuale, sportivii de la CS Farul au obținut 17 medalii, remarcându-se, în special Andrei Romeo - triplu campion național la categoriile C1 „Yacht Mary”, C3A „Nave Olandeze”, „La Salmandre” și „La Belle”, C4A „Predestinația”și „Pinta”; Corneliu Costiniuc - triplu campion național la C4D „Navele Levantului”, C7B „VPR 194", C1 „Aelous” și „Mistral”. La clasamentul pe echipe, sportivii Farului au obținut cinci medalii, printre care aur la clasa C1, atât la seniori, cât și la juniori. Juniorii de la Palatul Copiilor Constanța au avut, de asemenea, rezultate bune: Nicolae Chiriac - campion la C1 cu „Bricul Mircea”; Sergiu Ohanian - campion la C3B cu „IL Leudo”; Tudor Plugaru - campion la C7B cu „Admiral Graf Spee”; la echipe - locul 1 la clasele C6 și C7. În urma acestor rezultate, Andrei Romeo și Corneliu Costiniuc vor reprezenta România la Campionatul Mondial de la Rijeka (Croația), în perioada 21 - 29 septembrie. „În fiecare an, punctăm pozitiv la acest campionat, nu a fost o surpriză numărul de medalii obținute. Avem sportivi competenți și asta se vede ușor, pentru că aproape 70% din lotul național de navomodelism se formează la CS Farul. Din punct de vedere calitativ, Romeo și Costiniuc sunt monștrii sacrii ai acestui sport, pe care îl au în sânge. Pentru aceștia, navomodelismul reprezintă pasiune, în adevăratul sens al cuvântului”, ne-a explicat antrenorul de la CS Farul, Vasile Petrică. Iată-i și pe ceilalți campioni, la seniori individual: Gheorghe Popa (CSM Timiș) - aur la C2 cu „Remorcher RD 10"; Dan Emilian (CSM Timiș) - aur la C3B cu „Bissona Venețiana” și aur la C6B cu „Yamato”; Cristina Dan (CSM Timiș) - argint la C3C cu „Le Coureur”; Dan Niculina (CSM Timiș) - aur la C3D cu „Le Soleit Royal Pv.”; Dan Lucian (CSM Timiș) - argint la C4C cu „Petrolier”; Marius Chescu (SCM Bacău) - aur la C5 cu „Blue Nose”; Daniel Ciosu (CSU Galați) - aur la C6A cu „Vedeta Torpiloare”; Alin Artene (CSM Timiș) - argint la C7A cu „Cyklon”; juniori individual: Codrin Oneci (CSM Timiș) - aur la C2 cu „Jaffre” și bronz la C5 cu „Canonada Franceze”; Ștefan Racheru (Sportul Studențesc) - aur la C3A cu „Aeroglisor Dunăre”; Fabian Răvășilă (CSM Timiș) - argint la C3D cu „Secțiune Wassa”; Codrin Oneci (CSM Timiș) - argint la C4A cu „Endeavour II” și la C4D cu „Diorama Far Spaniol”; Andreea Chescu (SCM Bacău) - aur la C6A cu „Schnellboot” și aur la C7A cu „Iskra”.