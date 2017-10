Directorul CSU Știința Constanța, prof. univ. dr. George Stănculescu:

"2015, un an benefic pentru cluburile sportive universitare"

Trei secții are în componență Clubul Sportiv Universitar Știința Constanța: canotaj, yachting și tenis.Poate ar părea puține, însă principiul care stă la bază este „puțin și bun“. Și cum s-ar putea evalua mai bine activitatea decât prin medaliile cucerite.Canotajul este secția „regină” la Clubul Sportiv Universitar Știința Constanța, locul de unde au pornit spre vârful ierarhiei mari campioni. Nici în 2015, gruparea de la malul mării nu a făcut excepție de la regulă, „oamenii apelor” reprezentând cu onoare culorile clubului atât în competițiile naționale, cât și în cele internaționale.Astfel, la Campionatele Naționale de juniori, sportivii pregătiți de antrenorii Georgeta și Marian Grijuc s-au numărat printre protagoniștii regatelor, îmbogățind vitrina cu trofee a Științei cu 32 de medalii de aur, 14 de argint și 8 de bronz. Universitarii constănțeni nu s-au lăsat mai prejos nici la Campionatele Mondiale și Europene de juniori, de unde s-au întors cu șase medalii.Printre cei mai valoroși canotori ai Științei, se numără Andreea Budeanu, Anamaria Zaharia, Ale-xandru Matincă, Diana Săvulescu sau Anda Moraru.La Campionatele Naționale de yachting, s-au obținut 3 medalii de aur, 5 de argint și 6 de bronz, lista performerilor fiind deschisă, bine-înțeles, de „veteranul” Alexandru Micu. Alături de el, regăsim alți ve-lieri îndemânatici, precum Cristian Mitoi, Iris Reșit, Nicolae Gorgan sau Rareș Stoineanu. De pregătirea sportivilor de la yachting este responsabilă antrenoarea Domnica Micu.Dintre jucătorii de tenis, pregătiți de antrenorul Dorin Ochiuleț, cu rezultate notabile au încheiat anul 2015 Francesca Feodorov, Matei Palcău, Arrina Grigoruță, Dragoș Cazacu, Menuha Popovici sau Andrei Latiș.Bilanțul total al CSU Știința Con-stanța pe anul 2015 este următorul: Campionate Naționale: 86 de medalii (39 de aur, 29 de argint, 18 de bronz); Campionate Mondiale și Europene: 6 medalii.v v v„Țin să subliniez faptul că 2015 a fost un an benefic nu numai pentru clubul nostru, ci pentru întreaga mișcare sportivă universitară. Medaliile cucerite anul trecut vorbesc de la sine despre eforturile sportivilor și antrenorilor noștri. În plus, Ministerul Educației, în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării, a reușit să achiziționeze pentru toate cluburile de sub tutela MEC și MTS microbuze marca Mercedes, de 28+2 locuri. Este un fapt în premieră și astfel problema transportului la competiții este rezolvată. Pentru anul 2016, ne dorim să ne păstrăm în elita grupărilor sportive universitare din România”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul CSU Știința, prof. univ. dr. George Stănculescu.