„2014, un an cu performanţe remarcabile pentru sportivii noştri“

Directorul CSU Știința, prof. univ. dr. George Stănculescu:

„2014, un an cu performanțe remarcabile pentru sportivii noștri“

Directorul Clubului Sportiv Universitar Știința Constanța, prof. univ. dr. George Stănculescu, are toate motivele de mândrie pe 2014. Gruparea pe care o conduce încheie anul cu rezultate foarte bune, atât din punct de vedere sportiv, cât și administrativ.„2014 a fost un an în care sportivii noștri au înregistrat performanțe remarcabile în întrecerile naționale și internaționale la care au par-ticipat. Numai la Campionatele Naționale de juniori, tineret și seniori, CSU Știința și-a trecut în palmares 97 de medalii, la care se adaugă alte cinci, cucerite la Campionatele Mondiale, Europene și Jocuri Olimpice de tineret. Așadar, în total, anul acesta, sportivii noștri au «prins» 102 podiumuri”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul CSU Știința, prof. univ. dr. George Stănculescu.Nu mai puțin de 126 de sportivi (36 la secția de canotaj, 52 la secția de yachting și 38 la secția de tenis) sunt legitimați la CSU Știința, antrenorii lor fiind Georgeta și Marian Grijiuc (canotaj), Domnica Micu (yachting) și Dorin Ochiuleț (tenis).Iată-i și pe sportivii Științei remarcați în anul 2014, care au punctat în marile competiții internaționale: Robert Dedu - locul I la Jocurile Olimpice de tineret și la Campionatele Europene de juniori, cu echipajul de 2 rame; Laura Oprea - locul II la Campionatele Europene de seniori, cu echipajul de 2 rame, locul IV la Campionatele Mondiale de seniori, cu echipajele de 2 rame și 8+1; Andreea Budeanu și Ana Maria Zaharia - locul III la Campionatele Mondiale de juniori, cu echipajul de 8+1; Lavinia Târlea - locul IV la Campionatele Mondiale de tineret, cu echipajul 2 rame.Sprijin consistent din partea Ministerului Educației„Țin să subliniez faptul că Ministerul Educației Naționale și-a onorat toate atribuțiile în ceea ce privește finanțarea. Reprezentanții ministerului au fost la înălțime, astfel încât toate secțiile și-au onorat calendarul competițional. În plus, clubul a reușit să achiziționeze o suprafață presurizată - balon, pe înțelesul tuturor -, cu membrană dublă, de ultimă generație, de care vor beneficia atât sportivii clubului, cât și studenții Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității «Ovidius»”, a explicat profesorul Stănculescu.Tot la capitolul investiții, trebuie amintite cele trei ambarcațiuni de ultimă generație cu care a fost dotată secția de canotaj.„Sunt bărci competitive, compatibile cu întrecerile mondiale. Această investiție explică și rezultatele foarte bune obținute anul acesta de către sportivii noștri”, a mai spus prof. univ. dr. George Stănculescu.