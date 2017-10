Directorul general al CS Farul, Ilie Floroiu:

„2012 este un an de examen al sportului românesc“

Anul care doar ce a început este unul extrem de important pentru întreg sportul românesc. Asta fiindcă, mai ales, este unul olimpic. Conducătorii structurilor sportive trebuie să-și pună la punct întreg arsenalul de care dispun, fiindcă Jocurile Olimpice înseamnă provocarea supremă a eroilor arenei.Directorul general al CS Farul Constanța, Ilie Floroiu, este încrezător în ceea ce privește prestația reprezentanților țării noastre la Londra, însă este totodată și realist, înțelegând că este o diferență între ceea ce se dorește și ceea ce se poate obține.„2012 este un an de examen al sportului românesc, în special, și al sportului internațional, în general. Pe noi ne interesează, desigur, cel românesc. Din punctul nostru de vedere, al CS Farul, lucrurile sunt încheiate și ne dorim să ne menținem pe aceeași linie. Rămâne ca antrenorii loturilor naționale să-i pregătească pe sportivi pentru Jocurile Olimpice de la Londra. Eu sunt optimist, sunt sigur că vor fi obținute medalii. Pot fi surprize și cu plus, și cu minus. Am încredere că secțiile de gimnastică, scrimă, canotaj sau kaiac-canoe pot aduce medalii. Cu toate acestea, sunt convins că nu vom mai putea repeta perfor-manțele de la Atena, din 2004. Nu avem, astăzi, cum să ieșim din context. Însă și marile forțele mondiale în sport pot avea parte de surprize neplăcute, nu trebuie să ne gândim că numai nouă ni se poate întâmpla ceva rău”, a spus Floroiu.Numărul practicanților sportului, în cădere liberă!Directorul general al CS Farul s-a declarat îngrijorat de scăderea numărului practicanților sportului.„Din nefericire, au alte preocupări. Sunt multe tentanții, cum ar fi calculatorul. În aceste condiții, nu putem compara ceea ce fost cu ceea ce este”, a încheiat șeful clubului constănțean.