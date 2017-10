2009, anul în care ne-am luat adio de la Marian Cozma, Claudiu Bujin, Mihai Mocanu şi Mihai Naca

2009, anul în care ne-am luat adio de la Marian Cozma, Claudiu Bujin, Mihai Mocanu și Mihai Naca

24 Decembrie 2009

Handbalistul Marian Cozma, atletul Claudiu Bujin, fostul fotbalist Mihai Mocanu și antrenorul emerit Mihai Naca se numără printre pierderile cele mai importante din sportul românesc în anul 2009. Fără ei, lumea sportului este mai săracă, dar, cu siguranță, cei care i-au cunoscut le vor păstra vie amintirea. Pe 8 februarie, handbalistul Marian Cozma, component al naționalei României și al formației ungare MKB Veszprem, a fost înjunghiat mortal, într-o discotecă din orașul unde juca, în altercație fiind implicați și alți doi coechipieri, sârbul Zarko Sesum și croatul Ivan Pesic. Cozma a fost înjunghiat în inimă, fiind singurul dintre cei trei care și-a pierdut viața. Marian Cozma, care a participat cu naționala României la Campionatul Mondial din Croația, a debutat în reprezentativă în 2002, într-un meci împotriva Belarus. v v v Pe 14 martie, atletul Claudiu Bujin, specialist în proba de săritura în lungime, a decedat, la vârsta de 24 de ani, fiind bolnav de cancer. Claudiu Bujin, care a avut dublă legitimare, la CS Farul Constanța și Steaua București, a fost multiplu campion național la seniori, tineret și juniori, precum și multiplu campion balcanic la juniori. Până în anul 2007, când a fost diagnosticat cu cancer, a fost component al lotului național de atletism al României. v v v Pe 18 iunie, ne-am despărțit de fostul component al naționalei României, Mihai Mocanu, care a încetat din viață la vârsta de 63 de ani. Mocanu, primul jucător al Petrolului Ploiești care a evoluat la un turneu final al unui Campionat Mondial (Mexic 1970), a mai îmbrăcat tricourile echipelor Rafinăria Câmpina, Electrica Constanța, Șantierul Naval Constanța, Chimia Făgăraș și Omonia Nicosia. Fundaș de meserie, a jucat pentru naționala României de 33 de ori și avea 201 meciuri în Divizia A, marcând șase goluri. v v v Pe 26 iunie, lumea sportului constănțean îl conducea pe ultimul drum pe antrenorul emerit de rugby Mihai Naca, decedat la vârsta de 70 de ani, tehnician care a condus echipa națională a României la prima ediție a Cupei Mondiale (Noua Zeelandă, 1987). Mihai Naca este cel mai titrat antrenor din istoria echipei Farul Constanța, sub comanda căruia „marinarii” au câștigat șase titluri naționale. v v v Pe 7 iulie, a urcat la Ceruri, la numai 33 de ani, fotbalistul Mihai Baicu. Un stop cardiac, suferit după ce a jucat o partidă de fotbal pe un teren sintetic din apropierea stadionului „Steaua”, i-a fost fatal. Baicu a evoluat în cariera sa la echipele FC Național, Dacia Unirea Brăila, FC Argeș, Chindia Târgoviște, Foresta Suceava, AS Cittadella, US Cremonese, FC Brașov, FC Ghimbav, FC Farul Constanța și Ceahlăul Piatra Neamț. Fostul atacant a bifat 112 partide în primul eșalon și a reușit să înscrie 17 goluri. În Liga a II-a a jucat 44 de meciuri, trecându-și numele pe lista marcatorilor de 31 de ori.