180 de motociclişti din 34 de ţări vor concura la Red Bull Romaniacs

180 de motocicliști din 34 de țări vor concura la Red Bull Romaniacs

Ştire online publicată Joi, 31 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Un număr de 180 de motocicliști din 34 de țări vor concura, în perioada 13-17 iunie, la cel mai dificil raliu hard enduro din lume, cea de a noua ediție a Red Bull Romaniacs, au anunțat, ieri, printr-un comunicat, organizatorii.În premieră, vor lua startul de la Sibiu piloți din Guatemala, Israel și Ucraina.La clasa Pro se prefigurează o luptă pentru victorie între Chris Birch (Noua Zeelandă), Graham Jarvis (Marea Britanie) și Andreas Lettenbichler (Germania). Toți trei și-au trecut deja minim un titlu Red Bull Romaniacs în palmares. Dacă britanicul Graham Jarvis (2008, 2011) va câștiga și în acest an Red Bull Romaniacs, atunci va egala recordul deținut de Cyril Despres. Francezul este singurul rider care a câștigat până acum de trei ori raliul (2004, 2005 și 2007).Red Bull Romaniacs va debuta cu Prologul din centrul Sibiului, și în acest an organizatorii pregătind obstacole care să îi pună la încercare pe rideri și să le taie răsuflarea spectatorilor. Miercuri, 13 iunie, la ora 18,00, piloții care s-au calificat la Prolog vor face un adevărat show, mai ales că timpul pe care îl vor stabili pe obstacolele din oraș va determina ordinea de start în prima zi din munți. Raliul este gândit de așa manieră încât să reprezinte o adevărată provocare pentru toți piloții care iau startul indiferent de clasa la care aleg să meargă. Cel mai dificil traseu este cel creionat pentru clasa Pro, unde în fiecare an termină doar jumătate din cei care pornesc în raliu. Următoarele clase în ordinea dificultății traseului sunt: Expert Single, Expert Team, Hobby Single și Hobby Team.„Îmi place această cursă. În cazul în care vă gândiți să faceți acest raliu, eu pot doar să vă în-curajez: Am mers la tot felul de curse din întreaga lume și acest raliu este de departe cel mai bun! Doar asigurați-vă că alegeți clasa potri-vită“, a declarat Chris Birch (Pro / Noua Zeelandă).O zi în off-road la Red Bull Romaniacs are în medie între 100 și 200 de km, în funcție de traseul fiecărei clase, însă sunt situații în care parcurgerea a 100 de km poate dura și peste 10 ore. În acest an, bivuacul raliului va fi stabilit la Voineasa. Cu alte cuvinte, întregul raliu se va bucura pentru o zi de frumusețile din jurul stațiunii Voineasa.