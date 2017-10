După discuțiile de ieri

16 firme sar în sprijinul FC Farul

Clubul constănțean va merge să discute contractele în amănunt săptămâna viitoare, iar în paralel va continua campania de strângere de sponsori pentru alcătuirea bugetului de promovare. La finele ședinței de ieri, de la club, patronul Farului, Giani Nedelcu, a declarat că s-au purtat discuții cu 16 firme, unele dintre ele aflate în premieră lângă Farul, și că, săptămâna viitoare, oficialii grupării vor merge la fiecare în parte pentru încheierea de contract de publicitate sau sponsorizare. „În urma apelului nostru, ne așteptam la mai multe societăți, dar, pentru început, suntem mulțumiți și cu acestea. Pe de altă parte, unele firme nu au putut veni, dar au transmis că ne vor sprijini. Campania de aducere de sponsori va continua, pentru a acoperi bugetul de promo-vare, estimat de noi la 1,2 milioane de euro, sumă la care eu voi contribui cu jumătate. Avem șanse să consti-tuim acest buget. Astăzi (n.n. - ieri), nu am discutat și de sumele pe care le vor da firmele, o vom face săptă-mâna viitoare”, a arătat Nedelcu. Ieri, au venit la club reprezentanții Congaz (Dumitru Bedivan), Comat (Gheorghe Ciurea), Minmetal și o altă firmă din port, Euro Vial Lighting, Ștefan Mihu, Vasile Săpunaru, Viorel Farcaș sau Marius Zadea, participând, ca invitați, și Marcel Lică, și Petre Comăniță. Președintele Farului, Marian Diaconescu, s-a arătat și el optimist: „Față de ce am pătimit în ultimul timp, astăzi (n.n. - ieri) am primit nu unul, ci zece tuburi de oxigen”. La ședință a participat și tandemul Ilie Stan - Alin Buzărin, care vor veni la Farul, ca antrenor, respectiv în conducere, dacă vor constata că, din punct de vedere financiar, lucrurile încep să se miște la club, existând astfel garanția unui start de campionat fără probleme. „Una dintre condițiile pentru a veni la Farul, ajungerea aproape de zero a datoriilor clubului, a fost îndeplinită. De acum înainte, trebuie stabilitate financiară. Dacă vedem că lucrurile demarează cu bine, semnăm. Trebuie rezolvate cheltuielile debutului. Restul banilor pot veni și pe parcurs. Startul este însă foarte important”, a spus Buzărin.„Am venit cu inima deschisă la Constanța și îmi doresc din tot sufletul să fiu antrenorul Farului. Dacă, pentru început, se va alcătui un buget aproape de ce ne dorim, îi dăm drumul la treabă. Nu vreau să mai pățesc însă ca în alte părți, când, după trei luni, am rămas fără bani. Nu-mi plac jumătățile de măsură. Dacă va fi stabilitate, vom reuși lucruri mari. Obiectivul meu e doar promovarea și, dacă vor fi bani, sunt sigur că-l vom atinge”, a spus și Ilie Stan, în fața fanilor, care au asistat la declarațiile de după ședința de ieri, aplaudân-du-l pe antrenor când a intrat în sala de conferințe și asigurându-l de sprijinul lor.