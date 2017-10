În acest week-end

150 de copii participă la Cupa AR XV la mini-rugby

În timp ce seniorii de la RCJ Farul dispută, sâmbătă, un meci în deplasare cu Știința Baia Mare, la Constanța, juniorii se luptă pentru titlul de campion al Cupei AR XV la mini-rugby, etapa a VIII-a.Conform informațiilor furnizate de Florian Constantin, președintele Asociației Rugby XV, concursul se adresează copiilor de 10, 12 și 14 ani. Partidele au loc între orele 9.00 și 11.00, pe terenul de fotbal „Farul II”.Aproximativ 150 de copii, cu vârsta cuprinsă între 9 și 14 ani, fac parte din cele șase cluburi participante: CSO Ovidiu, CS Mihail Kogălniceanu, RC Marina Mangalia, CS Victoria Cumpăna, CS Portul Constanța și o selecționată formată din CS Tomitanii și AS Perla Murfatlar.Clasamentul după cele șapte etape este următorul: U10: AS Victoria Cumpăna, CS Perla Murfatlar și CSO Ovidius. La U12: CS Perla Murfatlar, AS Victoria Cumpăna și CS Mihail Kogălniceanu, iar la U14: CSO Ovidiu, CS Mihail Kogălniceanu și AS Victoria Cumpăna.La sfârșitul jocurilor, cei mici vor primi sucuri și dulciuri.