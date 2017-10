Constructorul-Cleopatra - CSM Pitești 88-7 (43-0), în DA de rugby

14 eseuri din respect pentru adversar

Festival al eseurilor, sâmbătă dimineață, în „Badea Cârțan", la partida dintre Constructorul-Cleopatra și CSM Pitești, din etapa a șaptea a Diviziei A la rugby. Așa cum se anticipa, jocul a fost disproporționat, gazdele marcând eseuri când și cum au vrut. La final, a fost 88-7 pentru constănțeni, după ce, la pauză, tabela indica deja avantaj uriaș, 43-0. Eseurile au fost înscrise de Iutu (5), Purice, Petreanu (câte 2), M. Rotaru, Iacobuță, Bădărîcă, Tiuntiuc, Stăetu (câte 1), același M. Rotaru transformând nouă dintre încercări. Antrenorii Cristian Brănescu și Marian Nache au folosit următorul XV de start: Stanciu, Dache, Drăgănel, Gîrbu, Purice, Sîsîiac, Croitoru, Petreanu, Botezatu, M. Rotaru, Memet, Iutu, Iacobuță, Marin, P. Rotaru. După pauză, au mai intrat Ionescu, Stoli, Strat, Stăetu, Tiuntiuc, Bădărîcă și Cojocaru. „Am făcut un meci bun, echipa a tratat jocul cu seriozitate, deși Piteștiul este un adversar modest. Respectul și spiritul de luptă al rugby-ului ne obligă să atacăm și să marcăm - atunci când putem - până în ultima secundă. Am odihnit mulți dintre titularii de drept, care vor participa, în perioada următoare, la Campionatele Europene de tineret și mă bucur că rezervele, trei dintre ei (n.r. - Croitoru, Tiuntiuc și Cojocaru) la primul joc pentru echipa noastră, au făcut față cerințelor", a declarat, pentru „Cuget Liber", președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan. În urma acestui succes, echipa constănțeană a revenit pe locul întâi în clasament, cu 29 de puncte, tot atâtea câte are și ocupanta poziției secunde, Metrorex (un joc mai mult disputat), diferența făcându-se la punctaveraj.