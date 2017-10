11 goluri în amicalul dintre Farul II şi Callatis Mangalia

11 goluri în amicalul dintre Farul II și Callatis Mangalia

Farul II a câștigat cu 6-5, după ce a condus, la un moment dat, cu 4-1, partida amicală contra lui Callatis Mangalia, desfășurată, ieri, pe terenul SNC din Constanța. Farul II a folosit șapte jucători din lotul echipei mari, Păcuraru, Bubuleandră, L. Pârvu, C. Matei, Alibec, T. Moldovan (care nu a jucat pe postul său obișnuit, de vârf, ci ca mijlocaș central) și Fatai. Callatis a deschis scorul, dar Farul II a revenit și a marcat de patru ori la rând, scorul pauzei fiind 4-2, după ce echipa din Mangalia a mai dat un gol în prelungiri. În partea secundă, scorul a fost mai strâns. Farul II a condus cu 5-2, dar adversarii s-au apropiat la 5-4, iar la final a fost 6-5. Au marcat Fatai (min. 18), L. Pârvu (min. 21, 28), C. Matei (min. 33), Uche (min. 49), Șt. Sandu (min. 76), respectiv Ene (min. 9, 67), Bolat (min. 45+1), Țarălungă (min. 65, autogol), Enis Cogali (min. 77). În finalul primei reprize, centralul Selatin Veli i-a eliminat pentru o altercație pe Bardu și Alibec, dar protocolul partidei a permis ca ambii să fie înlocuiți. La meci, au asistat mai mulți oficiali ai Farului: Gheorghe Bosînceanu (președintele Consiliului Director), Dan Pîra (directorul executiv), Ion Marin, Cristi Cămui, Ion Răuță (cei trei antrenori), Mugurel Cornățeanu (șeful departamentului Scouting) și Gheorghe Avram (preparatorul fizic), dar și Viorel Stoica (ofertat de club pentru funcția de director sportiv). Farul II - Callatis 6-5 (4-2) Farul II (antrenor, Ion Constantinescu): Vl. Neagu (min. 70, Isleam) - Pascale (min. 64, Iovănescu), Păcuraru, Bubuleandră, Țarălungă (min. 76, Tudorache) - Durbac - L. Pârvu (min. 46, A. Grigoraș), C. Matei (min. 56, Șt. Sandu), T. Moldovan (min. 46, Uche), Alibec (min. 45+2, Fl. Neaga) - Fatai (min. 63, Ștefănescu) Callatis (antrenor, Marian Bucurescu): Stoica (A. Răuță) - Bardu (min. 45+2, Enis Cogali), Ilie, Marciuc, Petrache - Boubătrân, Ibe, Ogodogbo (Ferenți) - Ene, Bolat (Bucur; Bobină), Popescu (Chelu) Callatis a transferat doi nigerieni Neculai Tănasă, vicepreședintele lui Callatis, a declarat, pentru „Cuget Liber“, că echipa din Mangalia a reușit, până acum, transferarea a șapte jucători: Marciuc (fundaș central), Boubătrân (mijlocaș central), Ene (atacant) - de la Progresul, Popescu (atacant) - de la FC Bihor, Stoica (portar) - de la Chiajna, Andrei (fundaș stânga) - de la Școala de Fotbal de la Bușteni, ultima dată la Focșani, și doi nigerieni, Micheal Ibe (mijlocaș central) și Musis Ogodogbo (mijlocaș stânga), și ei tot de la Bușteni. „Obiectivul nostru pentru noul sezon al Ligii a III-a este crearea unei echipe competitive și ocuparea unei poziții liniștite în ierarhie“, ne-a mai spus Tănasă, fost jucător la Callatis și FC Farul.