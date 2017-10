10 copii constănţeni iau parte la proiectul "Descoperă campionul din tine"

10 copii constănțeni iau parte la proiectul "Descoperă campionul din tine"

În această săptămână, la Cheile Grădiștei, 100 de copii nelegitimați de la 10 cluburi de tenis din țară iau parte la proiectul „Descoperă campionul din tine”, care include o tabără de pregătire, cazarea și masa fiind suportare de Federația Română de Tenis.Programul este la a doua ediție, anul trecut adresându-se sportivilor legitimați. Activitatea a început pe 25 octombrie, cu prima serie de 10 cluburi, care s-au aflat în pregătire la Poiana Brașov, timp de o săptămână.Printre cele 10 cluburi de tenis de săptămâna aceasta, se află și Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”. Antrenorul constănțean Radu Popescu se află în cantonament cu 10 copii, nelegitimați, cu vârstele cuprinse între 6 și 13 ani.Fiecare club își face propriul program, îmbinând activități specifice tenisului cu activități culturale și de relaxare.„Copii cu care am plecat sunt începători, unii având doar un an de când practică tenis. Noi am participat și la prima ediție, cu copii legitimați, acum cei cu care am plecat sunt următoarea generație. Ne facem singuri programul. Avem acces la terenuri de tenis, la alte terenuri de sport, la sala de gimnastică. Vom face și alte activități recreaționale”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Radu Popescu, care se afla cu cei mici la Cetatea Râșnov.În ultima zi de cantonament, prima serie de copii a luat parte la o pregătire centralizată, alături de preparatorul fizic al Simonei Halep și al echipelor de Fed Cup și Cupa Davis ale României, Theodor Cercel. Copii au fost împărțiți în grupe și au desfășurat o serie de ștafete și exerciții.Programul „Descoperă campionul din tine” este organizat de Ministerul Tineretului și Sportului, prin Federația Română de Tenis. Cluburile au fost selecționate în urma cererilor de înscriere trimise de acestea, în funcție de clasamentul existent al cluburilor actualizat în luna septembrie.