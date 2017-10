Zonele Anda şi Far, fără curent electric

Zonele Anda și Far, fără curent electric

Constănțenii care locuiesc în cartierul Far și zona Anda nu beneficiază de curent electric, astăzi, timp de câteva ore.Pentru lucrările anuale de reparații și întreținere instalații și rețele electrice, precum și posturi de transformare, S.C. Enel Distribuție Dobrogea S.A. - Zona MT-JT Constanța anunță întreruperea furnizării energiei electrice, astăzi, în timpul lucrărilor.Astfel, în municipiul Constanța, între orele 8,00 și 16,00, sunt afectați consumatorii din zona Anda, cu strada Ioan Ursu, numerele 49 - 54, blocurile I8, I9, I10, N2A, N2B și punctul termic RADET, zona Far, cu bulevardul 1 Mai nr. 68, blocul UM1, bulevardul 1 Mai, numerele 31 - 39, cu blocurile PM2, PM3, S4, S5A, S5B, PF7, semaforul de la intersecția de la Far, aleea Timonei, cu blocurile C2, C4, C5 și punctul termic RADET.În restul județului, între orele 8,30 și 18,30, sunt anunțate întreruperi în localitățile Crișan, Șiriu - total, în localitatea Ovidiu, cu străzile Națională, Pescarilor, Amurgului, Poiana, Talazului, Delfinului, Zorilor, Primăriei, Cișmelei, Fulgerului, Zefirului, Sănătății și Poștei, precum și în localitatea Mihail Kogălniceanu - total. De asemenea, între orele 8,00 și 18,00, se oprește curentul în localitatea Darabani, cu secția I.A.S. și în localitățile Vâlcele și Cotu Văii.