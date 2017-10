Zona Medeea, fără curent electric

1

Crimele lui Mazare

Crimele lui Mazare Desfiintarea tramvaielor nepoluante si care circulau cu curent, a sinelor construite cu mari eforturi Cumpararea autobuzelor de rangul 3 din Bielorusia cu cunoscuta spaga cu un consum exorbitannt de 30 litri motorina la 100 de kilometri Distrugerea infrastructurii troleibuzelor care mergeau cu curent si a infrastructurii tramvailor- fire,sine etc Taierea si slutirea peisajului orasului prin acoliti si firme interpuse care iau 10 milioane de copac si lemnul Distrugerea parcurilor, trecerea ilegala a parcului tabacarie din domeniul public in domeniul privat si instrainarea ilegala catre persoane fizice-care vand ilegal proprietarilor City mall in timpul procesului Desfiintare de acoliti-N.Constantinescu a teatrului a culturii in general- decizie anulata de instanta Cladiri ridicate prin frauda ca la fostul yaching club, poarta 1 care au ramas neterminate si uratesc zona Frauda imensa de 100 ha anchetat de parchet fara comentarii Spaga pentru Metro 2 construit peste conducte, spaga impusa la Selgros care a refuzat Constructiile ilegale din oras aranjate cu machidoni -constructii lipite de casele existente, blocul ilegal de pe Olteniei, cladirea de langa Muftiat si mii de exemple Distrugerea trotuarelor si scurtarea lor pana la 1 metru (cand nu vor mai avea loc doua persoane sa treaca)