Ziua Porţilor Deschise la Util Deco Constanţa

Ziua Porților Deschise la Util Deco Constanța

Cu prilejul Zilei familiei ADV, fundația „Alături de Voi” organizează astăzi Ziua Porților Deschise la Util Deco - unitate protejată autorizată, dezvoltată și susținută de organizație și în care, în prezent, lucrează și 30 de persoane cu handicap.Astfel, între orele 11,00 și 16,00, porțile atelierelor și a unității ce își are sediul pe str. Decebal nr. 49, vor fi deschise tuturor vizitatorilor. Aceștia vor putea să vadă cum este organizată și cum funcționează o unitate protejată și cum se poate face activitate economică de calitate cu angajați persoane cu dizabilități.Unitatea Util Deco deține în acest moment 11 ateliere în Iași, Constanța și Mureș, realizând produse și servicii în domeniile IT, legătorie/tipografie/arhivare, croitorie, pictură și artă decorativă, artă meșteșugărească, confecționare lumânări, la Constanța putând fi vizitate atelierele de IT, legătorie/tipografie și croitorie.„Vizitându-ne, veți putea afla parcursul de la terapie vocațională la un loc de muncă protejat, în care asistența socială rămâne prima preocupare, dar rezultatul este și unul de business, iar persoana cu handicap se transformă din beneficiar exclusiv de asistență socială, în producător de valoare, în resursa umană cu potențial”, explică Mirela Ivan, directorul centrului Constanța „Alături de Voi”.