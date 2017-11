"Ziua naţională fără tutun". Tu nu vrei să economiseşti zile?

"Ziua națională fără tutun". Tu nu vrei să economisești zile?

Ziua Națională fără Tutun este marcată, în fiecare an, în a treia joi din luna noiembrie, printr-o inițiativă menită a atrage atenția asupra impactului pe care îl are fumatul asupra sănătății oamenilor.Agenția Națională Antidrog (ANA), prin intermediul Centrului teritorial de prevenire, evaluare și consiliere antidrog Constanța, folosește acest prilej pentru a derula activități de informare, sensibilizare și conștientizare în mediul școlar, familial și în comunitate, cu privire la riscurile consumului de tutun și de formare de abilități de viață sănătoasă. În acest an, mesajul este cel promovat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), prin care sunt subliniate riscurile de sănătate asociate consumului de tutun, având ca temă „Tutunul, o amenințare globală în calea dezvoltării”.„La nivel global, consumul de tutun ucide, anual, aproape șase milioane de oameni, din care 600 de mii sunt nefumători, expuși fumatului pasiv. Estimarea este că, până în 2030, consumul de tutun va determina direct sau indirect mai mult de opt milioane de decese în fiecare an, iar mai mult de 80% dintre acestea vor fi înregistrate în țările slab dezvoltate. Prevalența fumătorilor în România este de 27% (un procent peste media UE). Pentru jumătate din fumători, cu vârsta peste 45 de ani, sunt înregistrate decese din cauza diferitelor boli induse sau accelerate de fumat. Totodată, se observă valori mai mari ale consumului de tutun în rândul băieților, comparativ cu cele înregistrate în rândul fetelor, însă, pentru ambele sexe, adolescenții din România se situează peste valorile medii europene”, au explicat reprezentanții ANA Constanța.Bolile care determină cea mai mare mortalitate în România sunt exact acele boli pentru care fumatul este factor cauzal sau de risc: bolile cardiovasculare, cancerul (în special cel pulmonar, în creștere la sexul feminin) și bolile respiratorii obstructive cronice (BPOC).