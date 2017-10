Ziua Naţională a Românilor se serbează la Maritimo!

Ziua Națională a Românilor se serbează la Maritimo!

O nouă aniversare colectivă adună toată Constanța la Maritimo. Ziua Națională a Românilor este evenimentul pentru care Maritimo Shopping Center se îmbracă în haine tradi-ționale de sărbătoare și îi invită pe toți cei care iubesc muzica tradițională, clasică și populară, dar și show-urile culinare, să-l celebreze împreună. Îmbinarea între mâncăruri tradiționale, gătite după rețete vechi, aduse, cu har, în contemporaneitate, și muzica potrivită vor face din evenimentul pregătit de Maritimo o amintire de neuitat.Așadar, la Maritimo, Ziua Națională a Românilor începe sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 18, în food-court, unde îndrăgitul Mr. C. își va depăși limitele... culinare, așa cum v-a obișnuit. De această dată, zona gastronomică aleasă de celebrul Mr. C, îndrăgostit de viața sănătoasă, este cea tradițional-românească. Constănțeanul Ciprian Lepădatu, alias Mr. C, vă va împărtăși din secretele bucătăriei sănătoase și va învinge preconcepțiile potrivit cărora o mâncare gustoasă este o mâncare grasă. Nu ratați așadar un show gastronomic de excepție, mai ales că se apropie perioada Sărbătorilor și orice idee sau sfat culinar nu poate fi decât binevenit.Și, pentru că mâncarea bună merge ca unsă alături de o muzică după sufletul românului, organizatorii v-au pregătit mai multe surprize auditive, din care dezvăluim: un spectacol de muzică tradițional românească, susținut de orchestra condusă de inegalabilul Jean Tița-Bibu și, în continuare, un concert special de muzică populară susținut de Cornelia și Lupu Rednic.Sărbătoarea continuă și pe 1 Decembrie, la Intrarea 3 (Info Desk), unde, între orele 14 și 17, va avea loc un superconcert de muzică tradițională românească și populară. Suntem convinși că nu veți putea rata momentul în care îi puteți vedea pe celebrii artiști din Ansamblul „Brâulețul”, pe Tița Barbu, Mihaela Avram, Marius Brutaru, Marius Cristel Marin, Maria Stângă, Ion Botnăraș, Sorina Preda, Gheorghe Luca, Mihai Boca, Nicolae Pavel, Rodica Onța, Mădălina Modruj, Elena Chirică, Iulian Bratu.