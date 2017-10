Ziua Naţională a României, sărbătorită de KMG International şi Rompetrol. Clădirea Petromidiei, îmbrăcată în tricolor

Ziua Națională a României, sărbătorită de KMG International și Rompetrol. Clădirea Petromidiei, îmbrăcată în tricolor

Ştire online publicată Marţi, 29 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

KMG International și Rompetrol aniversează Ziua Națională a României printr-o serie de acțiuni de promovare a valorilor naționale românești susținute prin intermediul operațiunilor dezvoltate de Grup în domeniul petrolier.„KMG International este un promotor al valorilor autentice românești atât prin expertiza pe care a dezvoltat-o industria petrolieră, cât și prin valoarea adăugată a produselor sale oferite clienților din România sub brandul Rompetrol. Prin dezvoltarea operațiu-nilor sale principale, de rafinare, transfer maritim de produse petroliere, distribuție de carburanți, KMG International reprezintă un real motor de creștere pentru România, fie că vorbim de activitatea angajaților din țară sau de know-how-ul acestora transferat în străinătate, fie că ne referim la impac-tul economic și social major al operațiunilor noastre. Cu prilejul Zilei Naționale a României marcăm încă o dată reușita parteneriatului nostru român-kazah în promovarea cu succes a valorilor atestate în plan local și internațional”, a declarat prim vice- președintele KMG International, Cătălin Dumitru.Clădirile administrative ale celor două rafinării deținute de KMG International, Petromidia - cea mai mare și mai modernă din țară și Vega - cea mai longevivă unitate de profil din România - au fost decorate cu steagul României. Tricolorul a fost montat pe o suprafață de 60 de metri lungime și 16 metri lățime pe clădirea sediu a companiei Rompetrol Rafinare din Năvodari, care operează cele două rafinării. De asemenea, drapelul național acoperă o suprafață de 14 metri lungime și 6 metri lățime din suprafața clădirii administrative a rafinăriei Vega.Clienții care vor intra în stațiile de alimentare Rompetrol de 1 Decembrie vor primi stegulețe cu drapelul național al României ce pot fi montate pe mașini. Peste 22.000 de astfel de produse sunt distribuite în principalele stații de alimentare din țară.De asemenea, de Ziua Națională a României, clienții Rompetrol vor putea participa la un eveniment special organizat de Hei în cadrul stației de alimentare Rompetrol Sibiu din str. Gene-ral Vasile Milea, o experiență culinară inedită, alături de Prințesa Polonic. Organizat împreună cu Asociația Povestașii, Rompetrol aduce atelierul Străbucate în stația Rompetrol, precum și povestirile despre rețetele speciale de sendviș și de desert tradi-țional românesc pregătite de Prințesa Polonic.Cu prilejul aniversării Zilei Naționale a României, compania promovează proiectul video „Fabricat în România”. Prin entitățile sale de producție, KMG International este cel mai mare rafinor al țării, Petromidia are o capacitate de peste 5 milioane tone pe an, producător unic de bitum și n-hexan prin ope-rațiunile rafinăriei Vega, dar și producător unic de polimeri, prin divizia sa de petrochimie, și de robineți industriali, prin activitățile Rominserv Valves Iaifo Zalău.