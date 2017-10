Ziua Mondială a Zonelor Umede, celebrată astăzi

Marţi, 02 Februarie 2010

An de an, pe 2 februarie este marcată Ziua Mondială a Zonelor Umede, în urma semnării în 1971 a Convenției de la Ramsar privind protejarea zonelor umede de importanță internațională, în special a celor care sunt habitat al păsărilor acvatice. Reprezentanții Agenției Județene pentru Protecția Mediului Constanța au afirmat că marcarea acestei zile are menirea de a aduce în atenția comunităților locale și a factorilor responsabili importanța utilizării înțelepte a resurselor furnizate de aceste zone. România a aderat la Convenția de la Ramsar în 1991, iar de atunci în țara noastră au fost desemnate cinci situri Ramsar: Rezervația Delta Dunării, Balta Mică a Brăilei, Lacul Techirghiol, Lunca Mureșului și Complexul Piscicol Dumbrăvița, din Brașov. În acest an, Ziua Mondială a Zonelor Umede va fi celebrată sub sloganul „Ai grijă de zonele umede - un răspuns pentru schimbările climatice”, iar în școlile constănțene vor fi organizate, începând de săptămâna viitoare, diverse evenimente cu această temă. În 2012, țara noastră va găzdui cea de-a 11-a reuniune a Confenției Părților la Convenția de la Ramsar.