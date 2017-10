Ziua Mondială a Mediului. Expoziţie din materiale reciclabile "Nebuni după natură"

Ziua Mondială a Mediului. Expoziție din materiale reciclabile "Nebuni după natură"

Elevii Liceului „Regele Carol I” din Ostrov sărbătoresc mâine Ziua Mondială a Mediului. Evenimentul este organizat de Agenția pentru Protecția Mediului Constanța, în colaborare cu Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Constanța.Copiii își vor prezenta colajele realizate din materiale reciclabile, în cadrul expoziției „Nebuni după natură”, și vor participa la activitatea de informare și conștientizare „Să ne cunoaștem țara”, despre ariile naturale protejate din zona Ostrov.Ziua Mondială a Mediului se sărbătorește în fiecare an pe 5 iunie. Sloganul din acest an este „Go wild for life”.