Ziua Mondială a Mâncării, sărbătorită la American Corner

American Corner Constanța din cadrul Universității „Ovidius” ne invită mâine să sărbătorim Ziua Mondială a Mâncării și să învățăm să mâncăm sănătos. Sunt organizate două activități. Prima acțiune, intitulată „World Food Day: You Can Change the World with Every Bite” („Ziua Mondială a Mâncării: Tu poți schimba lumea cu fiecare îmbucătură”), se va desfășura între orele 10,30 și 12,00, iar cea de-a doua, programată între orele 14,00 și 16,00, se numește „The Ecology of Food - Slow Food” („Ecologia alimentației - Mâncarea lentă”).Vor fi prezentate aspecte privind Codexul alimentelor, siguranța alimentației, fast-food și slow food - Mișcarea Internațională care luptă împotriva fast-food, etichetarea alimentelor, aditivii alimentari, igiena alimentară, simboluri folosite la împachetare și etichete, conservarea alimentelor, E-uri, substituenții zahărului, antioxidanții în alimentație, manierele din timpul servirii mesei care diferă în anumite regiuni ale globului.Motto-ul acțiunilor este să învățăm să mâncăm sănătos, la ore fixe, astfel încât să nu ne confruntăm cu obezitatea sau cu serioase probleme de sănătate, printre care și necruțătorul cancer.Vor participa elevi de la Liceul Teoretic „Traian”, însoțiți de profesorii Bianca Lucutar și Corina Lungu, și elevi de la Liceul Teoretic „George Călinescu”, împreună cu profesor Camelia Dochie. Elevii vor pregăti prezentări de rețete culinare foarte vechi și exotice, ciudățenii din toată lumea, desene, toate pe această temă, apoi se va viziona filmul documentar „Killer at Large” (2008), în regia lui Steven Greenstreet.