Ziua Curăţeniei Naţionale va fi organizată pe 28 septembrie

Let’s Do It, România 2013

Ziua Curățeniei Naționale va fi organizată pe 28 septembrie

Peste 96 de țări vor organiza în acest an o zi de curățenie națională, sub umbrela mișcării internaționale „Let’s Do It, World!”, în România evenimentul fiind programat pentru 28 septembrie.„Let’s Do It, World!” este cea mai mare mișcare socială, reușind să mobilizeze peste șapte milioane de voluntari în numeroase acțiuni de curățenie și educație.Anul trecut, au fost organizate 84 de acțiuni de curățenie de câte o zi în Asia, Africa, America de Nord, America de Sud și Europa, fiind strânse peste 67.000 de tone de deșeuri. În primele trei ediții din România au participat peste 650.000 de voluntari, care au colectat peste 1,6 milioane de saci de deșeuri.Ziua de Curățenie Națională din România a devenit o tradiție, care aduce împreună autorități, companii, ONG-uri, reprezentanți media, persoane publice și voluntari pentru a face curățenie în toată țara, într-o singură zi.„Anul acesta, în aceeași lună cu România vor face curățenie generală Olanda, Franța și Rusia”, precizează reprezentanții campaniei.Obiectivul strategic în acest an este creșterea procentului de reciclare a deșeurilor colectate la 40 la sută din numărul de saci colectați, de la 35 la sută în 2012, 26 la sută în 2011 și 17 la sută în 2010. O noutate în acest an este obiectivul de a implica în curățenie și românii din diaspora, acolo unde acest lucru va fi posibil. Dincolo de semnificația ecologică, „Let’s Do It, Romania!” este o invitație de a lua atitudine și de a schimba ceva atunci când lucrurile nu merg așa cum ne-am dori. Ediția din acest an va beneficia și de sprijinul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice.Ministrul Rovana Plumb a declarat că Guvernul are obligația să acționeze pentru sănătatea mediului, însă, în același timp, fiecare, la nivel individual, trebuie să facă eforturi pentru a păstra ceea ce este bun.