Ziua Copilului, sărbătorită la Petromidia. Cei mici au avut parte de surprize una şi una

Ziua Copilului, sărbătorită la Petromidia. Cei mici au avut parte de surprize una și una

Copiii angajaților de pe platforma Petromidia au sărbătorit ziua de 1 Iunie în avans. Vineri, 200 de „prichindei”, mai mari sau mai mici, au avut parte, la sediul companiei, de o petrecere pe care cu siguranță nu o vor uita prea curând. Atmosfera a fost întreținută de mai mulți… pirați, care i-au antrenat într-o multitudine de jocuri și concursuri, așadar nu au avut timp să se plictisească. În plus, ca de la orice petrecere care se respectă, nu a lipsit nici face painting-ul, după care se dau în vânt cei mici.Cum însă de 1 Iunie nu au fost sărbătoriți numai prichindeii care se mulțumesc doar cu o pe-trecere interactivă, pentru cei mai mari au fost pregătite alte activități. Copiii care au prins deja gustul picturii și-au putut arăta talentul în cadrul unui atelier de creație. Zeci de măști venețiene le-au fost puse la dispoziție pentru a le picta. Bineînțeles, la plecare au putut să-și ia creațiile acasă. Pe de altă parte, pentru copiii și mai mari au fost pregătite mai multe tururi ale rafinăriei, pentru a vedea unde lucrează părinții lor și pentru a li se explica ce se întâmplă acolo. Și, de ce nu, poate peste ani vor ajunge să lucreze acolo.Compania le-a oferit ieri, celor mici, și cadouri de 1 Iunie. Mai mult, angajații care au copii au primit, ca de altfel în fiecare an, și câte o primă.„Este un eveniment plin de culoare, veselie, bucurie, o tradiție de câțiva ani. Pe lângă cadouri, surprize și vizite în rafinărie pentru copii, părinții acestora primesc și un bonus din partea companiei și sperăm să nu dezamăgim pe nimeni, în special pe cei micuți. Avem copii de la un an și până la 23 de ani”, a precizat Felicia Andrei, director QHSE Group Rompetrol Rafinare.