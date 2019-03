Zilele diversităţii, la Constanţa. Cântec, dans şi voie bună în rândul tinerilor din întreg judeţul

Zilele diversității, la Constanța. Cântec, dans și voie bună în rândul tinerilor din întreg județul

În perioada 15 - 17 martie, se desfășoară Zilele Diversității 2019. Evenimentul, ajuns la a-V-a ediție, își dorește să sărbătorească diversitatea prin voluntariat, cântec, dans și voie bună și să atragă atenția asupra impactului pozitiv al acesteia asupra modalității de expresie, cultură și a modului cum vedem viața. Zilele Diversității sunt organizate de ADAPTO - Asociația pentru Promovarea Egalității între Tineri, Asociația Împreună pentru Viitor Constanța, Comitetul Național pentru Drepturile Copilului Constanța, Grupul Local de Tineret Constanța, AIESEC Constanța, Asociația Logopezilor din România filiala Constanța, Asociația pentru Promovarea Educației Creativ-Ecologiste și Abilităților Inovative, Asociația Scutul Cinegetic și Erasmus Student Network Constanța.







Iată programul activităților:







Vineri, 15 martie:

* Cultura mea în țara noastră (11:00-12:00)

Colegiul Economic Mangalia

* Culturalizare prin diversitate (10:00-16:00),

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă "Delfinul"

* Un sat ca o țară (12:00 – 14:00)

Liceul Tehnologic Independența

* Back to Childhood (începând cu ora 12:00)

Grădinița cu program prelungit Nr. 45 Constanța

* Vârstele Diversității (14:00-15:00)

Centrul Rezidențial ”Finția” Eforie Sud

* Trăiesc Diversitatea atunci când... (începând cu ora 12:00)

Universitatea "Ovidius" din Constanța, Campus Universitar Corp A

* Pe urmele diversității (9:00 - 19:30)

Microrezervație, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța







Sâmbătă, 16 martie:

* Atelierele Diversității, ora 11.00-15.00,

INTELECT PARC, Microrezervație, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța







Duminică, 17 martie:







* Diversity Mob(11:25 - 11:40)

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța

* Spectacol artistic: Armonia diversității (12:00-13:00)

INTELECT PARC, Microrezervație, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța

* Animație pentru copii / Face painting (13:00-14:00)

INTELECT PARC, Microrezervație, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța







Zilele Diversității 2019 este un eveniment care a fost inclus pentru al V-lea an consecutiv în campania "European Action Week Against Racism" inițiată de UNITED for Intercultural Action, campanie care anul acesta are sloganul "Time to be United". Campania este organizată în fiecare an în jurul zilei de 21 martie - Ziua Internațională a Eliminării Tuturor Formelor de Discriminare și la care iau parte organizații non-guvernamentale, școli, consilii locale, din toată Europa.