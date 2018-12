ZILE LIBERE 2019. Bucurie pentru bugetari, ar putea să aibă o "minivacanţă" de nouă zile anul viitor

ZILE LIBERE 2019. Bucurie pentru bugetari, ar putea să aibă o "minivacanță" de nouă zile anul viitor

Vești proaste pentru români, vor avea mai puține minivacanțe. Calendar sărbători legale 2019



Zile libere 2019. Potrivit calendarului sărbătorilor legale, în 2019 românii vor beneficia de 12 zile declarate, oficial, zile libere nelucrătoare. Partea mai puțin plăcută este că, cinci dintre aceste sărbători pică în zile de weekend, adică o treime dintre acestea.



Anul 2019 aduce vești bune pentru bugetari, cel puțin în privința zilelor libere, întrucât se pare că vor avea două zile libere în plus, față de cele din acest an. Chiar dacă multe dintre zilele libere legale vor pica în weekend, finalul lunii aprilie și începutul lui mai ar putea să aducă o vacanță prelungită.Paștele va fi sărbătorit pe 28 aprilie, într-o zi de duminică, iar cea de-a doua zi este liberă. Românii ar trebui, însă, să meargă la muncă doar pe 30 aprilie, pentru ca pe 1 mai este din nou liber. Aceștia ar trebui să lucreze două zile, iar apoi vor avea două zile libere, întrucât urmează weekend.În cazul în care guvernanții vor decreta ziua de 30 aprilie liberă, dar și 2 și 3 mai, atunci vacanța s-ar putea prelungi cu nouă zile.Lista completă a zilelor libere în 2019:1 ianuarie (marți) Anul Nou2 ianuarie (miercuri)24 ianuarie (joi) Ziua Unirii Principatelor României26 aprilie (vineri) Vinerea Mare28 aprilie (duminică) Paște ortodox29 aprilie (luni) Paște ortodox1 mai (miercuri) Ziua Muncii1 iunie (sâmbătă) Ziua Copilului16 iunie (duminică) Rusalii17 iunie (luni) A doua zi de Rusalii15 august (joi) Adormirea Maicii Domnului30 noiembrie (sâmbătă) Sfântul Andrei1 decembrie (duminică) Ziua Marii Uniri25 decembrie (miercuri) Crăciun26 decembrie (joi) CrăciunZILE LIBERE 2019: Un număr de 38 de parlamentari au înregistrat, în Senat, o propunere legislativă care completează Codul Muncii astfel încât până la data de 15 ianuarie a fiecărui an, Guvernul să stabilească toate minivacanțele de care vor beneficia bugetarii în decursul anului respectiv.ZILE LIBERE 2019. "Până la data de 15 ianuarie a fiecărui an, Guvernul stabilește prin Hotărâre de Guvern zilele de muncă pentru care se acordă zile libere, care preced și care succed sărbătorile legale, respectiv zilele în care recuperează acesta”, prevede proiectul de lege de modificare a Codului Muncii.Cei 38 de parlamentari de la UDMR, PSD și PNL care au inițiat propunerea spun că "predictibilitatea astfel obținută va facilita planificarea din timp a activității sectorului privat cu cea din sectorul public”.PAȘTE 2019: Când pică cea mai importantă sărbătoare creștină anul viitor. A fost aprobat CALENDAR ORTODOX 2019De asemenea, în expunerea de motive se arată că proiectul "oferă și posibilitatea programării activităților familiale în familiile unde părinții lucrează în ambele sectoare economice, măsură apreciată nu numai de angajatori și angajați dar și de sectoarele turistice”."Prin posibilitatea de a se pregăti din timp pentru mini-vacanțele astfel stabilite, turiștii își pot planifica în acest sens mini-vacanțe iar agențiile de turism se pot pregăti cu oferte avantajoase”, mai arată inițiatorii actului normativ.De regulă, Guvernul stabilește în preajma unor sărbători legale acordarea unor zile libere pentru a face o "punte” între ziua de sărbătoare legale și week-end.