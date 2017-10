Cu două săptămâni înaintea primului clopoțel

Zeci de școli fără autorizații de funcționare și peste 1.700 de catedre neocupate, la Constanța

Doar câteva zile ne mai despart de începerea noului an școlar, motiv pentru care Prefectura Constanța și reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) au organizat o întâlnire în cadrul căreia să evalueze stadiul actual de pregătire al unităților de învățământ din județ.Potrivit inspectorului școlar general adjunct, Anca Dragomir, în anul școlar 2017-2018, situația posturilor didactice este următoarea: din totalul celor 6.919 posturi valabile, 4.863 au fost ocupate de cadre didactice titulare și 2.055 de cadre didactice netitulare. La data de 28 august au mai rămas vacante 1.700 de posturi, dar zilele acestea au loc ședințe publice pentru ocuparea acestor posturi de către cadrele didactice suplinitoare.„Noi avem speranța că până la data de 1 septembrie, majoritatea posturilor se vor ocupa. În caz contrar, mai urmează o etapă în care ei pot susține un concurs la nivelul unităților de învățământ, pentru a ocupa posturile vacante. În ceea ce privește planul de școlarizare, la clasa a IX-a au fost propuse 175 de clase, s-au realizat 170, iar la școlile profesionale vor funcționa 45, din care două pentru învățământul dual, dar s-au realizat doar 35. La acest moment, are loc a doua etapă de admitere în învățământul liceal și profesional, așa că cei 800 candidați nerepartizați vor intra în clasele libere, acțiune ce se va finaliza în data de 4 septembrie”, a declarat inspectorul școlar.Deși peste două săptămâni începe școala, unitățile de învățământ nu sunt încă puse la punct și nici pregătite pentru a-și primi elevii. La ora actuală, 25 de unități de învățământ au suferit reparații capitale, 39 au fost renovate, 80 au avut utilitățile reabilitate, iar 5 au avut nevoie de consolidări.În ceea ce privește acțiunile de igienizare, din totalul celor 481 de unități de învățământ existente în județul nostru, doar 181 au acțiunile de igienizare finalizate. În 276 unități, igienizările sunt în toi și au debutat acțiunile de acest gen și în celelalte.De asemenea, alte 95 unități au raportat că s-au aprovizionat cu combustibil și s-a pregătit parcul de mașini necesar transportului școlar. „Mai avem un număr necesar de 16 mașini care ar trebui să asigure transportul elevilor și am făcut deja o solicitare în acest sens. Cert este că acum avem 111 mașini funcționale. Referitor la împrejmuirea școlilor, doar zece nu sunt împrejmuite și nu au garduri. Desigur, unele au paznici de la firme de securitate, alte au camere de supraveghere video, în 192 unități, securitatea este asigurată cu sprijinul Jandarmeriei și al Poliției și 86 școli și-au asigurat paza individual”, a mai spus Anca Dragomir.La capitolul autorizații sanitare de funcționare, din cele 481 școli, 437 au autorizații, 12 sunt în curs de obținere a acestora și 32 nu au această autorizație sanitară de funcționare (Lipnița, Carvăn, Făurei, Băltăgești, Fântâna Mare, Coslugea etc). Acestea sunt zone fără apă potabilă, iar în aceste condiții școlile nu pot obține autorizație. Totodată, mai există situații, ca la Rasova, unde se va construi o grădiniță nouă și câteva situații în Medgidia unde există un număr foarte mare de elevi. Spre exemplu, într-una nu se poate înființa un cabinet medical și din acest motiv nu vor obține autorizațiile de funcționare, iar două dintre ele funcționează în două schimburi, deci sunt suprapopulate.