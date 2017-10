Zeci de mii de constănţeni vor fi afectaţi. "Căpşunarii" şi navigatorii vor plăti asigurare de Sănătate

3

Cu Adeverinta de Sărman

Draga Guget Liber,nu ai inteles nimic.Asa cum am mai spus,romanul trebuie sa inteleaga ca bunastarea lui vine de la fesene/guvern si nu din munca lui.Asta este un principiu vechi inventat de bolsevici si pus in practica incepand cu anul 1946.Partidul e-n toate.....Cu alte cuvinte,saracul este impozitat de guvern ca sa primeasca ajutoare sociale tot de la guvern.Problema celor care nu realizeaza venitui(sarmanii) se rezolva simplu.Sarmanul se va prezenta la Fisc cu o Adeverinta de Sarman,aprobata de FSN, ca sa fie scutit de contributie si in plus sa primeasca ajutoare sociale de la taticul lui,adica de la guvern sau fesene.La mijloc au cazut oile Domnului,oile ratacite prin lume care platesc asigurari de sanatate in tara unde muncesc si... la......Partidul Muncitoresc Roman(adica FSN).Ei nu pot obtine Adeverinta se Sarman pentru ca ar fi ceva absurd.Sa ne aducem aminte ca Mazare a procedat aproape la fel in Constanta.A majorat pretul la caldura ca sa-i ramana bani de subventii la "sarmani".Mecanismul asta de subordonare politica si economica, eu l-as numi Algoritmul Stalin-Ponta sau "Socoteala" lui Mazare,daca ne raportam la Constanta.Cu pretul benzinei/motorinei la fel,taxa de drum la fel,au ajuns un fel de pusculita/purcelusul guvernului.