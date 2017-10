Zeci de mii de constănţeni, datori vânduţi la Primăria Constanţa

4

TOT, BAI SPITULE

Bai SPITUL-e, voi credeti ca toti oamenii stau si citesc Monitorul oficial in fiecare dimineata? Ptr ce naiba sunteti pusi acolo, ca sa informati si sa atentionai contribuabilii de datoria lor fata de stat. Sunt foarte intrigat de faptul ca, fiului meu, care si-a inmatriculat o masina in iulie, nu is-a tensmis instiintare de plata ptr impozitul datorat, in schimb, te-ai mobilizat, tu SPITUL-e, si in data de 15.10.2015 ai intocmit un pV de constatare iar in data de 16.10.2015 ai intocmit o somatie care ameninta cu executarea legala si instituie si penalizari desi tu n-ai informat contribuabilul de cuantumul impozitului datorata. Stiu, o sa-mi spui ca " necunosaterea legii....." , dar faptul ca voi nu respectati aceiasi lege si nu emiteti instiintarile de plata cum se taxeaza. Voi aveti obligatii numai la inceputul anului iar noi suntem prostii care va platesc ca sa vbateti joc de noi?