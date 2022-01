Zeci de constănţeni îşi doresc să înfieze copii. Câte proceduri de adopție au fost deschise anul trecut

Desigur, aceasta a fost, în mod evident, o perioadă extrem de dificilă, însă, imediat după ieșirea din starea de urgență, toate acțiunile necesare derulării procesului de adopție au fost reluate. Astfel, în decursul anului 2020, au fost declarate apte să adopte 82 de familii/persoane, s-au deschis 46 de proceduri de adopție, au avut loc 20 de încredințări în vederea adopției (față de 45 în decursul anului 2019) și 41 de încuviințări pentru adopție (față de 72 realizate în decursul anului 2019).





De la începutul anului 2021 și până la data de 14 decembrie 2021, au fost atestate 83 de familii ori persoane apte să adopte, au fost deschise 79 de proceduri de adopție și au avut loc 33 de încuviințări în vederea adopției. De asemenea, în perioada menționată anterior, Biroul Adopții și Postadopții din cadrul DGASPC Constanța a încuviințat 60 de adopții. Mai mult decât atât, anul acesta a fost simplificat procesul de adopție.





Una dintre cele mai importante modificări care duce la scurtarea timpului în care un copil poate fi declarat adoptabil se referă la faptul că, pentru acest lucru, nu mai este nevoie și de acordul rudelor de până la gradul IV iar copiii pot acum să fie adoptați chiar dacă au împlinit deja vârsta de 14 ani.



Facilităţi pentru viitorii părinţi



„Atestatul de adoptator are, acum, o valabilitate de cinci ani, față de doi ani înainte de adoptarea modificărilor legislative. În plus, adoptatorul sau familia adoptatoare poate beneficia de un concediu de acomodare cu durata maximă de un an și de o indemnizație lunară, în cuantum de 85% din media veniturilor realizate în ultimii doi ani. De asemenea, actul normativ stabilește limitele minime și maxime privind cuantumul indemnizației. Astfel, valoarea indemnizației nu poate fi mai mică decât cea aplicată în prezent, adică 1.700 lei și nu poate depăși valoarea de 8.500 lei. Noile prevederi legislative susțin adopția și prin măsuri financiare ce vin în ajutorul familiilor/persoanelor adoptatoare. Astfel, Parlamentul a stabilit introducerea în Legea Adopției a unor noi stimulente financiare pentru cei care adoptă copii cu vârstă mai mare, cu diferite dizabilități, ori care fac parte dintr-un grup de frați. Aceste sume de bani se regăsesc în Legea 268/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, care a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1.140 și care are aplicabilitate din 26 martie 2021”, au precizat reprezentanții DGASPC. De asemenea, familiile care adoptă aceşti copii vor primi un stimulent financiar până la vârsta de 18 ani a copilului adoptat. Acest stimulent poate fi acordat până la vârsta de 26 de ani direct persoanei adoptate, dacă aceasta solicită acest lucru şi îşi continuă studiile. În plus, persoanele care adoptă pot beneficia şi de anumite concedii de adaptare. Ca urmare, angajatorul este obligat să-i acorde persoanei care se gândeşte să adopte şi a intrat în procedura de adopție zile libere pentru a se adapta și pentru a-i putea primi pe reprezentanții Direcției pentru Protecția Copilului să vină în vizitele pe care le fac la domiciliul familiei/persoanei adoptatoare.





După cum se ştie, anul trecut, o parte din procedurile de adopție a fost blocată, şi aici ne referim la cele din perioada stării de urgență. Concret, au fost suspendate activitățile de potrivire practică dintre copil și familia/persoana adoptatoare, procesul de adopție fiind reluat imediat după ieșirea din starea de urgență. La acel moment, angajaţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa au oferit suport copiilor care intraseră deja în potrivire cu o familie/persoană adoptatoare și le-au explicat, în funcție de vârstă și gradul lor de maturitate, motivul pentru care vizitele familiilor/persoanelor adoptatoare se suspendă, iar echipa DGASPC Constanța a încurajat familiile ori persoanele respective să mențină legătura cu cei mici telefonic sau video.