Zeci de agenţii de turism din Constanţa au rămas fără licenţă. Iată lista

Zeci de agenții de turism din Constanța au rămas fără licență. Iată lista

Autoritatea Națională pentru Turism a anunțat că a publicat retragerea în vederea radierii din oficiu a licențelor de turism emise operatorilor economici care nu au prezentat polița valabilă de asigurare privind asigurarea rambursării cheltuielilor de repatriere și/sau a sumelor achitate de turiști pentru achiziționarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice, în cazul insolvabilității sau a falimentului agenției de turism, din următoarele considerente.Conform legislației în vigoare, este interzisă desfășurarea de activități turistice specifice agențiilor de turism de către operatorii economici cu licența de turism expirată sau fără deținerea poliței valabile de asigurare.Lista agențiilor de turism care nu au făcut dovada deținerii poliței valabile de asigurare au fost făcute publice pe site-ul www.turism.gov.ro încă din luna martie. Ulterior, Direcția Generală Control și Autorizare Turism din cadrul Autorității Naționale pentru Turism a notificat pentru a doua oară toți operatorii economici care nu au făcut dovada poliței de asigurare valabile, iar agențiilor care nu s-au conformat li s-a retras licența.„Măsura de retragere în vederea radierii din oficiu a licențelor de turism emise operatorilor economici în cauză asigură întărirea disciplinei privind comercializarea pachetelor de servicii turistice și totodată protețție persoanelor fizice și juridice contractante”, explică Anca Pavel Nedea, președintele ANT.În concluzie, lista agențiilor de turism pentru care s-a procedat la retragerea in vederea radierii din oficiu a licențelor de turism acordate se publică pe site-ul www.turism.gov.ro odată cu prezenta notă de informare. De la data publicării, operatorii economici care figurează în listă, nu mai pot desfășura activități specifice agențiilor de turism, conform prevederilor art. 14 alin. (3), lit. a) și b) din H.G. nr. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licențelor și brevetelor de turism, cu modificările și completările ulterioare.Din Constanța, pe lista cu pricina figurează agențiile de turism Mareea, Litoral, Neptun Olimp, S.C. Triumph Comtur SRL, din Mamaia, S.C. Mamaia S.A. și S.C. Aurora Mamaia SRL din stațiunea Mamaia, Latina Escapade, Mistral Voyages, Zeta, Arrow Tours, Regent Tour Constanța, Stela Holiday, Ro Tur Travel, Paradis Vacanțe de Vis, Sun Paradise, City Travel, Avantaj Tour, Euroinvest Tour, Div Travel, Reve Tour, Auralife Travel Agency, X Travel, Mapamond D.S. Travel, Immo Tour Travel, Inna Travel, Bulevard Travel, Yan City Company, Voyage, Go2Holiday Ro, Irra Magic Travel, Royal Voyages, Latina Itineraires, Fati Events & Travel, Full Moon Consulting, Perfect Fly, Royal Trip, Pai Carmen Tour, Almara Travel, Fanfara Travel & Congress Management, Play Travel, New Era Travel, Idea Travel & Business, R B Travel, Eurocity Tour, Jupiter Travel, Monde Tour, Adagio Travel, Travel Plus 2015, Andy Travel Pro, Eastern Holidays."Întrucât a apărut lista licențelor retrase pentru a nu exista confuzii vă informăm că agenția noastră functionează legal în baza licenței 1846 cu numele PARADIS emisă pe societatea Amarino SRL. Vă informăm ca SC Amarino SRL s-a înființat în anul 1994, iar licența este obținută pe această firma în anul 2000 odată cu prima noastră zi de funcționare ca agenție de turism.Licența PARADIS VACANTE DE VIS a fost folosită pentru servicii turistice pe o firma care nu mai desfașoară activitați economice de peste 3 ani", ne-a declarat Camelia Ciurea, director general Amarino SRL, agenția Paradis.