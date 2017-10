Zacuscă şi murături de criză

Zacuscă și murături de criză

A început sezonul conservelor și al zacuscăi. Piețele sunt ticsite de legume de toamnă, iar gospodinele au dat deja startul cumpărăturilor. S-au dotat cu cărucioare, sacoșe rezistente și au plecat la colindat prin piețe, în căutare de prețuri cât mai bune. Pe tanti Mia am întâlnit-o în piața de la Balada. Ducea cu greu un săcotei de gogoșari. Ne-a zis că a cumpărat, deocamdată, cinci kilograme, dar probabil va mai veni să mai ia, să pună și pentru copii. „Am găsit niște gogoșari foarte frumoși, cam scumpi totuși, dar asta e… Am dat 4,5 lei pe kilogram, m-am gândit că poate mai târziu se scumpesc și mai tare și nu mai pot să iau”, ne-a spus bătrâna. E drept, în piață, tarabele sunt încărcate, aproape că nu știi ce să alegi, iar prețurile, și ele pe măsură. Castraveții cornișon sunt 2 lei kilogramul, ardeii - 2,5 lei, roșiile au ajuns deja la 3 lei pe kilogram, vinetele s-au mai scumpit și ele până pe la 2,5 lei, varza, deși frumoasă, românească, costă chiar și 1,5 lei kilogramul, întocmai ca și ceapa. Așadar, 15 borcane de zacuscă ne cam scot din buzunar 100 de lei, asta dacă o dorim simplă. Dacă mai complicăm puțin rețeta și adăugăm ciuperci sau miere ori măsline, cum fac unele gospodine, ajungem chiar și la 150 de lei. Mai punem la socoteală și murăturile, castraveții și varza murată, nelipsite din nicio gospo-dărie și mai zboară în cămară cam 150 de lei. „E destul de greu, se simt imediat la bugetul familiei cumpărăturile astea de toamnă, mai ales după cele pentru pregătirea copiilor de școală, dar mai bine plătim acum ceva, decât să le luăm din supermarket mult mai scumpe, la iarnă. Până la urmă facem o economie”, ne-a declarat Elena Spânoche. Prețuri ca anul trecut Dacă gospodinele se mai plâng de prețurile din piețe, comercianții sunt destul de mulțumiți. Ei spun că acum este o perioadă destul de bună, având în vedere că oa-menii cumpără cantități însemnate, dar taxele mari îi obligă să țină prețurile cam ridicate. „Merge bine, facem vânzare bună, chiar dacă suntem destul de mulți aici în piață. Ce să facă lumea, mai bine vine și cumpără acum și muncește câteva zile, decât la iarnă, când o să fie mult mai scumpe. E cam ca anul trecut și la prețuri și la vânzare”, ne-a declarat Elena Mihai din Piața Balada. Reduceri la târgul de pe variantă Mulți dintre constănțenii care posedă mașină sau cei pe care îi țin șalele aleg să-și facă târguielile de toamnă din piața de angro de pe variantă. Acolo, însă, pe lângă mușchi de oțel, ei trebuie să fie pregătiți și pentru nervi de oțel. Este foarte aglomerat, foarte mult praf și foarte mult de mers pe jos. Prețurile sunt însă considerabil mai mici decât în oraș. Gogoșarii costă cam 2,5-3 lei kilogramul, conopida 3 lei, roșiile și ardeii grași - 1,8 lei, ardeii capia - 3 lei. Dacă vreți să cum-părați mai mult, puteți chiar să și negociați. Iar, un pont, după-amiaza, comercianții lasă serios și la cântar. Legume made în România Pe lângă avantajul la buzunar, în târgul de pe variantă găsești aproape numai legume indigene. Producătorii vin aici cu mașinile, cu marfă proaspătă, unii chiar de două, trei ori pe săptămână. Am găsit ardei grași și frumoși aduși tocmai din Corabia, județul Olt. Ni s-a plâns vânzătoarea că „nu mai are lumea putere de cumpărare și că merge mai prost decât anul trecut, dar venim că nu putem să lăsăm marfa să se strice”. Sorin Mincă a venit azi-noapte cu două tone de conopidă de la Peretu, Teleorman. Până la ora prânzului vânduse deja aproape jumătate din marfă, dar nu era prea încântat de prețul pe care l-a scos. „Nu este chiar așa cum mă așteptam. În piață se vinde cu 5 lei kilogramul, dar aici nu pot să cer atât. Nu știu dacă mai vin cu al doilea transport”, ne-a precizat producătorul. Cu toate acestea, cumpărătorii sunt destul de mulțumiți de prețuri. „Anul acesta sunt legume foarte multe. Ar putea să le mai ieftinească, dar, asta e, trebuie să le rămână și țăranilor ceva. Oricum, ai de unde alege și eu m-am mai și târguit. Fiecare cum se descurcă. O să facă nevastă-mea niște zacuscă și murături de toată cinstea!”, a încheiat nea Vasile, vesel că a terminat cumpărăturile.