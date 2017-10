YouTube va difuza filme şi show-uri TV marca Metro-Goldwyn-Mayer

YouTube va difuza filme și show-uri TV marca Metro-Goldwyn-Mayer

Ştire online publicată Marţi, 11 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

YouTube, cel mai mare site de video sharing, va difuza filme și show-uri de televiziune de la Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), în urma unui parteneriat încheiat între cele două companii, au declarat reprezentanți ai YouTube pentru Reuters. MGM Studios va începe parteneriatul prin postarea pe YouTube a unor episoade din „American Gladiators” și a unor filme de acțiune precum „Bulletproof Monk” și „The Magnificent Seven”. Vizionarea filmelor va fi gratuită pentru utilizatori, însă aceștia vor fi obligați să vadă și reclamele inserate în conținutul filmelor. În octombrie, YouTube a mai încheiat un parteneriat asemănător cu CBS Corp, pentru a posta show-uri de televiziune și seriale precum „Star Trek”, Young and the Restless” și „Beverly Hills 90210". Până acum, videoclipurile postate pe YouTube erau în principal de scurtă durată, până la 10 minute, însă compania a început să experimenteze cu filme mai lungi de câteva luni, cu ajutorul companiilor Time Warner, HBO și CBS Showtime. YouTube a fost creat în februarie 2005 de trei foști angajați ai companiei PayPal, cu sloganul „Broadcast Yourself”. Platforma folosește tehnologia video Adobe Flash pentru a oferi o mare varietate de produse media, precum filme, videoclipuri, emisiuni TV, scurtmetraje originale și înregistrări făcute de amatori. În luna martie a acestui an, estimările cu privire la costurile rezultate din rata de trasfer s-au ridicat la aproximativ un milion de dolari pe zi. În aprilie, numărul de videoclipuri accesate a fost de 83,4 milioane, iar numărul de canale de utilizator era de 3,75 de milioane.