World Vision sponsorizează apicultorii din mediul rural

Ştire online publicată Miercuri, 02 Iulie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Ramona MOCĂNIȚĂ Organizația World Vision România sponsorizează apicultorii din mediul rural constănțean printr-un proiect de dezvoltare economică. Alina Petre - coordonatoarea proiectului din partea organizației - ne-a mărturisit că apicultorii care au cel puțin un copil înscris în programele derulate de Organizația World Vision pot beneficia de sponsorizări pentru dezvoltarea unei afaceri cu stupii de albine. Pentru că există numeroase familii interesate să se implice în acest proiect, au fost elaborate câteva criterii de selectare a persoanelor care beneficiază de sponsorizări din partea organizației. Astfel, apicultorul trebuie să aibă o calificare în acest domeniu (un liceu agricol, o școală de apicultori etc.), trebuie să fie un bun gospodar și să dețină un teren proprietate personală în vederea depozitării stupilor de albine cu facilități uzuale (apă curentă, curent electric etc.). Sponsorizarea constă fie în bunuri materiale, bani sau chiar stupi de albine. De reținut pentru persoanele care beneficiază de sponsorizare cu stupi de albine este faptul că acestea sunt obligate să înapoieze după un an un stup de albine, după doi ani doi stupi de albine altor familii nevoiașe înscrise în proiect. Printre apicultorii implicați în acest proiect se numără și Vasile Gavrilă, în vârstă de 57, ani alături de soția sa, Reveca, din comuna Cumpăna. El a preluat afacerea familiei, primind moștenire de la părinți stupii de albine. Afacerea s-a dezvoltat încet-încet, pe parcursul timpului, prin multă muncă, voință și curaj. Atât el, cât și soția sa, au urmat cursurile unei școli de apicultori prin intermediul Organizației World Vision Cumpăna și au obținut diploma de calificare eliberată de Agenția Națională de Consultanță Agricolă Constanța. Vasile provine dintr-o familie numeroasă și, la rândul lui, are mulți copii pe care i-a crescut din veniturile obținute din practicarea meseriei de apicultor. Deoarece corespunde criteriilor de selectare impuse de Organizația World Vision a fost sponsorizat cu o centrifugă de inox, o tavă și alte bunuri materiale care îi erau necesare pentru desfășu-rarea activității de apicultor. În prezent, Vasile Gavrilă are 98 de familii de albine pe care le îngrijește pe un teren special amenajat în apropierea locuinței. A obținut autorizațiile necesare și, în prezent, produce miere de albine pe care o distribuie într-o piață din Constanța. 400 de grame de miere de albine se vinde cu suma de cinci lei.