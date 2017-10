Week-end răcoros

Ştire online publicată Vineri, 17 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Meteorologii ne avertizează că, la sfârșitul acestei săptămâni, vremea se va răci și va ploua în vestul, nordul și centrul țării. Astăzi, vremea se va răci și va ploua în vestul, nordul și centrul țării. Cantitățile de apă vor depăși 15-20 l/mp, iar maximele se vor încadra între 12-13 grade C în nord-vest, până la 25-26 de grade C în sud. Aversele vor fi sâmbătă, predominante în nord și centru, iar bruma în sud și sud-est. Maximele vor fi cuprinse între 12 și 18 grade C, iar minimele vor avea valori de la minus 4 și minus 3 grade C în depresiuni, până la 8-9 grade C pe litoral și în Lunca Dunării.