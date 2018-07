Week-end colorat la Mamaia! The Color Run reuneşte peste 3.500 de participanţi

Week-end colorat la Mamaia! The Color Run reunește peste 3.500 de participanți

O experiență de neuitat îi așteaptă pe cei care vor participa în acest sfârșit de săptămână la The Color Run Sunset, în stațiunea Mamaia. Vor alerga, se vor distra și, la final, se vor colora în culorile curcubeului.







Startul se va da sâmbătă, de la ora 19.00, în fața Hotelului Rex din stațiune. Traseul va continua pe faleza din fața Hotelului Golden Tulip și Castel, cu punctul de sosire în fața Hotelului Rex. La fiecare kilometru parcurs, cei peste 3.500 de participanți vor trece prin porți de culoare de pudră roșie, albastră, portocaliu, galbenă și verde. La final, toți vor fi colorați, dar și fericiți. Prezentatorii evenimentului sunt Olix și Dan Fințescu.







The Color Run, cunoscută și drept „Happiest 5K on the Planet”, este o cursă euforică în culori, care celebrează sănătatea, bucuria și originalitatea. The Color Run a luat amploare odată cu lansarea sa, în ianuarie 2012, și a crescut, de la peste 50 de evenimente și 600.000 de participanți în 2012, la mai mult de 225 de ediții și peste patru milioane de alergători în 2015. Anul acesta, la aniversarea a cinci ani în România, la The Color Run Hero Tour este sărbătorit eroul din fiecare persoană și fiecare participant este invitat să-și descopere latura de super-erou. E nevoie doar de un imbold pentru a te transforma dintr-un personaj normal într-unul extraordinar. Totul începe însă cu o miză: să alergi cinci kilometri. Lumea fantastică The Color Run se construiește din tone de pudră colorată și mai multă spumă.













Atenție, dacă ajungeți cu mașina la competiție, trebuie să știți că, pentru ca evenimentul sportiv să aibă loc în condiții optime, în data de 28 iulie, în intervalul orar 6.30 - 22,00 este interzisă parcarea autovehiculelor în zonă.

Andreea PERHAIȚĂ