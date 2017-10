Vreţi vacanţe ieftine? Călătoriţi în ianuarie şi februarie!

Vreți vacanțe ieftine? Călătoriți în ianuarie și februarie!

Pentru călătorii care preferă să își organizeze vacanțele din timp, lunile ianuarie și februarie sunt printre cele mai importante din an. Pe de o parte biletele de avion cu perioada de călătorie în luna ianuarie sau februarie sunt mai ieftine cu aproximativ 40 - 45 la sută decât media prețului biletelor în restul anului, dacă sunt rezervate din timp. Pe de altă parte, în luna ianuarie companiile aeriene lansează cele mai mari promoții din an.Promoții la bilete de avionLuna decembrie este cunoscută drept cea mai scumpă și aglomerată lună pentru călătoriile cu avionul. Creșterea numărului celor ce își doresc să meargă acasă de sărbători sau a celor ce caută să petreacă sărbătorile departe de casă, a adus cu sine și cele mai mari prețuri la biletele de avion, de pe parcursul întregului an. Cu toate acestea, turiștii români care își doresc să călătorească în sezonul de iarnă mai au o șansă. Luna ianuarie aduce cele mai ieftine zboruri pentru călătorii europeni sau intercontinentali, de pe parcursul întregului an și, totodată, aduce și cele mai mari promoții la biletele de avion.Astfel, dacă în alte luni ale anului prețul mediu al unui zbor spre Roma este de 20 euro dus - întors, în luna ianuarie turiștii au posibilitatea să își achiziționeze un bilet de avion cu până la 50 la sută reducere. Situația se repetă și în cazul altor destinații-vedetă pentru turiștii români precum Londra, Milano, Paris și altele. Per total, dacă optează să călătorească în luna ianuarie, turiștii români pot lua bilete cu până la 40 la sută mai ieftine decât în restul anului.Londra și Roma, la mare căutareDincolo de prețurile considerabil mai mici pentru călătorii în lunile ianuarie și februarie, călătorii împătimiți se pregătesc și de cele mai mari reduceri din an la biletele de avion, care sunt implementate de companiile aeriene în prima parte a lunii ianuarie.„Luna ianuarie s-a împământenit printre turiști și companii aeriene drept luna cu cele mai mari reduceri la bilete de avion. Majoritatea companiilor aeriene au promoții încă din primele zile ale anului cu până la 50 - 60 la sută reducere”, a declarat Daniel Truică, reprezentantul vola.ro.Destinațiile externe cele mai cerute de turiștii români vor rămâne și în anul 2017 Londra, Roma, Milano și Paris.