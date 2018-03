Vreți un look nou? Un păr mai lung? Iată unde puteți rezolva problema!

Într-un spațiu generos, amplasat pe bulevardul I. C Brătianu nr. 9 bis, „Jiva Hair” și-a deschis la finele săptămânii trecute un nou sediu, unde doamnele și domnișoarele au la dispoziție o gamă largă de produse care le poate ajuta să se înfrumusețeze. Aici, ele pot găsi extensii de păr, cozi, dar și alte tratamente și accesorii pentru podoaba capilară.„Am început timid, în urmă cu cinci ani, dar pasiunea pentru păr are mai mult de un deceniu. Noua gamă de produse vine cu un nou brand din Japonia, cu peruci premium. Acestea sunt lucrate manual, în tehnica implantului, care este cu totul altă categorie, față de cele pe care le-am comercializat până acum. De asemenea, am diversificat gama de extensii, cozi de păr etc. Așadar, cine își dorește să aibă părul extins poate folosi adezivi speciali, care se atașează direct pe păr și care sunt mai puțin nocivi decât alte tipuri de prindere, doar că necesită îngrijire specială. Cel mai simplu este cu o coadă de păr sau folosind extensiile cu clipsuri, care sunt ocazionale și nu deteriorează părul. În plus, îngrijirea lor se face mai ușor acum, pentru că am găsit cele mai potrivite produse. Ca urmare, în tot acest timp am crescut pe zi ce trece și am ajutat femeile să-și îmbunătățească look-ul și stilul personal, dar le-am și consiliat pe cele care și-au pierdut părul din diverse cauze medicale”, ne-a declarat Iulia Buciu, reprezentantul „Jiva Hair” din Constanța.Aceasta a precizat că, în fiecare zi, firma își îmbunătățește serviciile și gama de produse cu care vine în întâmpinarea femeilor. Astfel, de acum înainte Jiva înseamnă: consiliere în alegerea unor peruci medicale, fashion pentru teatru, turbane - din bumbac, bambus și cașmir, extensii - clipsuri, adeziv și pentru cusut afro hair shop, hair sistem - calote tip implant și hair and beauty suplier.