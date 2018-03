Vreți să susțineți reconstrucţia Secţiei de Nou-Născuţi de la Constanţa? Participați la Maratonul Nisipului!

Vreți să susțineți reconstrucția Secției de Nou-Născuți de la Constanța? Participați la Maratonul Nisipului!

Maratonul Nisipului susține, pentru al treilea an consecutiv, proiectul de Reconstrucție și Modernizare a Secției de Terapie Intensivă Nou-Născuți de la Spitalul Județean Constanța. Evenimentul se va desfășura pe 25 martie și este organizat de Asociația Sana Sport.Reabilitarea Secției de Nou-Născuți este un proiect social inițiat de Asociația Dăruiește Aripi, în parteneriat cu Fundația Vodafone Romȃnia și Asociația Inima Copiilor.„Este o ocazie minunată ca echipele formate din copil și părinți să vină să alerge pentru acești micuți, care au nevoie de ajutorul nostru. Facem apel la întreaga comunitate constănțeană să ni se alăture. Taxa de participare de 35 lei va contribui integral la realizarea proiectului nostru, al tuturor. Suntem deja în al treilea an când cursa Family Run susține proiectul dedicat nou-născuților cu probleme grave, internați la Constanța. Cursa s-a bucurat de fiecare dată de o largă participare din rândul comunității constănțene și ne bucurăm că și în acest an Constanța va alerga pentru sănătatea copiilor”, a declarat Alina Patrăhău, fondatorul Asociației Dăruiește Aripi.Încă se mai fac înscrieri online pentru Cursa Family Run până la data de 10 martie 2018, ora 24.00. Costul unui bilet este de 35 de lei și reprezintă donație integrală în proiectul de la Spitalul Județean Constanța.„Vrem să schimbăm mentalitatea celor care cred că alergatul este un sport plictisitor și să demonstrăm avantajele lui: sănătatea alergătorului și susținerea sănătății comunității. Mulțumim familiilor constănțene participante care își vor uni și în acest an forțele pentru a susține această cauză nobilă și își educă astfel copiii prin sport”, a precizat și Daniel Antonaru, președintele Asociației Sana Sport.