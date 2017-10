Vremuri grele pentru proprietarii de clădiri şi terenuri din Constanţa. Primăria îi va usca la buzunare

8

aiwasowski666@yahoo.com

faci plangere la garda de mediu , pui o camera , inregistrezi masinile care aduc pamantul si dai tot la politie . anunti inspectoratul de stat in constructii si ca sa vina mai repede poti sa le spui si acest adevar : mare parte din cartierul pe care tomix plus il consrtruieste in ovidiu este cladit pe teren FURAT din ghiol - sute camioane su aduz molozul din T+ si l-au varsat in ghiol

Răspuns la: Terenuri Tomis Plus

Adăugat de : Andrei, 30 decembrie 2015

Dar ce se poate face cu terenurile din zona Tomis Plus unde constructorii depoziteaza pamantul si molozul pe terenurile din vecinatate. Sunt sute de...