Vremuri grele pentru constănţenii care au câini. Amenzi uriaşe şi poliţia la uşă!

Puneti mana pe carte

"Același lucru este valabil și pentru locatarii care se plâng de vecinii lor care au câini și care nu au acordul tuturor proprietarilor din bloc" Sunteti dezinformati, neiformati si rauvoitori. Nu exista asa ceva, acordul vecinilor si mai mult acordul tuturor vecinilor. Nicaieri nu exista aceasta lege nu mai scoateti din capul vostru neinstruit. Exista si o hotarare judecatoreasca definitiva din 2014 prin care nu e nevoie de acordulo vecinilor, ar fi in inclacare a dreptului de proprietate. Ce te faci cu copiii care urla, betivii care fac scandal, razboaiele domestcie cu batai, manelele la maxim? la astea nu e nevoie de acordul vecinilor? Cainii sutn animale domesticite de om deci omul are raspunderea lor. Toata lumea sa isi sterilizeze cainii si sa se pedepseaqsca conform legii cei care abandoneaza cainii si puii de cate ori fata cateaua. O populatie barbrara fara simt de raspundere si fara compasiune. Cainii nu vin din cer ci sunt aruncati de oamnei, nu au cum sa mearga la serviciu sa si castige salariul, depind de om si omul e o fiinta iresponsabila care ii arunca. Aplicati legea ca aici exista lege. Cati au fost amendati ca isi abandoneaza cainii in parcari, pe camp? sa moara de foame si sete. Asici e lege nu exista lege cu acordul vecinilor mai informati-va cand scrieti articole din astea care indcu in eroare nu aduc informatii.