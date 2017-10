Vremea se va răci accentuat după 16 martie

Ştire online publicată Luni, 11 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Vremea se va răci accentuat, iar mercurul din termometre va coborî, la nivel național, sub zero grade pe durata nopților, după data de 16 martie, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, valabilă pentru perioada 11-24 martie 2013.Potrivit prognozei ANM, în zona Dobrogei, regimul termic al intervalului 11-15 martie va fi caracterizat de valori cu mult peste cele înregistrate în mod obișnuit în această perioadă din an. Sunt de așteptat temperaturi maxime în medie între 12 și 17 grade și minime între 4 și 8 grade. O răcire semnificativă a vremii se va produce în data de 16 martie, astfel că intervalul 16-19 martie va fi caracterizat de o vreme mai rece decât normal, cu medii ale maximelor de 5-8 grade și minime ce pot deveni ușor negative.O creștere de temperatură se va produce după data de 20 martie, astfel încât regimul termic să devină apropiat de cel mediu climatologic. Va ploua mai ales în prima jumătate a intervalului, scrie Agerpres.