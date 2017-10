Vremea la Constanţa, în următoarele două săptămâni. Iată când vin gerul şi ninsorile!

Vremea la Constanța, în următoarele două săptămâni. Iată când vin gerul și ninsorile!

Vremea va continua să se răcească din ce în ce mai mult în următoarele două săptămâni, mediile nocturne se vor situa sub zero grade Celsius în toate regiunile țării, iar precipitațiile, în general mixte și sub formă de ninsoare, își vor face apariția mai ales spre finalul lunii noiembrie. Acest lucru reiese din prognoza meteorologică valabilă pentru intervalul 24 noiembrie - 7 decembrie, publicată de Administrația Națională de Meteorologie.În Dobrogea, vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit în această perioadă din an. Media regională a temperaturilor maxime va scădea la începutul intervalului de la 4 la două grade Celsius, iar apoi va crește până în jur de 6 grade (în 2 și 3 decembrie). Între 4 și 7 decembrie, valorile termice diurne medii vor reveni la două grade. Evoluția temperaturilor medii nocturne va fi asemănătoare, respectiv o scădere spre -3 grade în primele zile, apoi o creștere treptată spre două grade, în 2 și 3 decembrie. Spre finalul intervalului va fi o revenire la valori sub zero grade Celsius.Probabilitatea de apariție a precipitațiilor, mixte, va fi mai ridicată în cea de-a doua săptămână.